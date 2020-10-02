я тут смотрю
Shs Float 741.46M
Short Float 7.96%
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:17
airmax78
я тут смотрю
Shs Float 741.46M
Short Float 7.96%
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:39
Да, я не прав. Это объем коротких сделок за день, а не открытая позиция.
Додано: Суб 03 жов, 2020 05:10
Теж вірно
Тому краще диверсифікуватись у FILL 50% та PICK 50%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:00
а у AAL 30% short float согласно finviz.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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