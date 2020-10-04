я тут смотрю
Shs Float 741.46M
Short Float 7.96%
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:17
airmax78
я тут смотрю
Shs Float 741.46M
Short Float 7.96%
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:39
Да, я не прав. Это объем коротких сделок за день, а не открытая позиция.
Додано: Суб 03 жов, 2020 05:10
Теж вірно
Тому краще диверсифікуватись у FILL 50% та PICK 50%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:00
а у AAL 30% short float согласно finviz.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:15
Short Interest публикуются два раза в месяц с задержкой в две недели. Сейчас отображаются данные на 15-е сентября, в середине этого месяца будут цифры на конец сентября.
Есть сайты с динамикой, но они в основном платные. Так по Тесле Short Interest в 2016м доходил почти до 40%. В первой половине 19-го был около 30%. С этого времени почти все время сокращается.
Додано: Суб 03 жов, 2020 16:35
Дивився стрім Солодіна і питання ...
Дивився стрім Солодіна і там було таке питання від однієї людини.
Уявіть, людина зашортіла Теслу по 790 навесні, пізніше усрєднілась. Наразі до сих пор в шорті на всю катлєту. Вже -80%.
Питає Солодіна, шо робити?
зі. Не знаю, що там за катлєта, але думаю, що боляче жесть як...
Уявіть, скількі у світі таких людей?!
Додано: Суб 03 жов, 2020 17:58
Вывод - шортить компании с растущей долей рынка чревато даже на медвежьем празднике
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:56
Тогда, возможно, самое время шортить. VAG сейчас начнет рынок у Тесла потихоньку отвоевывать обратно.
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:43
airmax78
тесла в этом году продаст 500 тыс, в следующем минимум 700 тыс. к моменту, когда ваг выйдет на такие обоймы по электровозыкам, уже выйдет бюджетная тесла за 25к с киллер фичей, которой не будет ни у кого, кроме теслы (АП)
нельзя просто взять линию с ДВС и на ней сразу клепать ID4 по 10 тыс в неделю. как бе надо батарейки.. оч много батареек. много у вага заводов?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00
Согласен. Но на стороне VAG большой опыт налаживания массового производства. То, на что постоянно сетует Маск - что легко сделать хороший прототип - несравнимо более тяжелая задача - поставить его на конвейер. VAG это умеет гораздо лучше Тесла. НО, у VAG проблемы с ПО. Если они их решат - то еще поборятся с Тесла.
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