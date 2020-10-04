А что там? Сохранения в играх на планшете пропадают?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:19
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:07
как вурдалак на чеснок, так гастер на теслу лезет со своим пятаком
проблемы в ПО у вага, они на полгода отложили поставки ID3 по причине ПО. а у теслы обнова прилетает по воздуху, как на телефон, не надо ехать в сервис центр и подключать "васю-диагноста"
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:44
VAG, если преуспеет в электрокарах, будет чью-то еще долю грызть, но не Теслы. Смотреть нужно на весь рынок, а не его сегменты, ИМХО - каннибализация ДВС и дизелей электродвигателями неизбежна, это лишь вопрос времени.
Тесла разве что темпы роста сократит, но падать не будет. Что касается капы - она будет плюс-минус повторять динамику Nasdaq. Премия уже получена и, вероятно, будет дальше удержиться в цене акций. А в перспективе 2-4-х лет Тесла пополнит список компаний-триллионников
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