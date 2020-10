Додано: Пон 05 жов, 2020 16:50

zРадио написав: При демократах хорошо надуваются пузыри. С республиканцами все сложнее - наибольшие потрясения последних десятилетий, не зависящие напрямую от того, кто хозяин Белого дома, пришлись на их каденции. Соответственно, это было правильное время для сдувания пузырей. А как было бы без них (внешних потрясений) - неизвестно. Тем не менее, ожидания рынка понятны - победу Байдена будут лонговать, победу Трампа - шортить



Mr. Biden’s proposal for higher taxes on foreign income is expected to hit tech stocks particularly hard. The tech sector derives just 43.5% of its revenue from the U.S., compared with 60.3% for the S&P 500 as a whole, according to FactSet estimates.При Трампі індекс виріс на 1000 пунктів скільки ж як при попередніх 4 през