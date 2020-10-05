А что там? Сохранения в играх на планшете пропадают?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:19
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:07
как вурдалак на чеснок, так гастер на теслу лезет со своим пятаком
проблемы в ПО у вага, они на полгода отложили поставки ID3 по причине ПО. а у теслы обнова прилетает по воздуху, как на телефон, не надо ехать в сервис центр и подключать "васю-диагноста"
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:44
VAG, если преуспеет в электрокарах, будет чью-то еще долю грызть, но не Теслы. Смотреть нужно на весь рынок, а не его сегменты, ИМХО - каннибализация ДВС и дизелей электродвигателями неизбежна, это лишь вопрос времени.
Тесла разве что темпы роста сократит, но падать не будет. Что касается капы - она будет плюс-минус повторять динамику Nasdaq. Премия уже получена и, вероятно, будет дальше удержиться в цене акций. А в перспективе 2-4-х лет Тесла пополнит список компаний-триллионников
Додано: Пон 05 жов, 2020 16:08
ВАГ зажал Wi-Fi модуль за 10 баксов вставить?
Додано: Пон 05 жов, 2020 16:39
При демократах хорошо надуваются пузыри. С республиканцами все сложнее - наибольшие потрясения последних десятилетий, не зависящие напрямую от того, кто хозяин Белого дома, пришлись на их каденции. Соответственно, это было правильное время для сдувания пузырей. А как было бы без них (внешних потрясений) - неизвестно. Тем не менее, ожидания рынка понятны - победу Байдена будут лонговать, победу Трампа - шортить
Додано: Пон 05 жов, 2020 16:50
Mr. Biden’s proposal for higher taxes on foreign income is expected to hit tech stocks particularly hard. The tech sector derives just 43.5% of its revenue from the U.S., compared with 60.3% for the S&P 500 as a whole, according to FactSet estimates.
При Трампі індекс виріс на 1000 пунктів скільки ж як при попередніх 4 през
“I think Biden’s going to win. I hope Biden wins. But if he wins, I think the market will go down, at least initially because he’s going to raise capital gains tax,” Novogratz said on “Squawk Box.” “There’s a lot of people with a lot of gains. They’re going to look and scratch their head and say, ‘Hey better sell this year before the tax rate goes up.’”
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:55
1. А куда деньги переливать?
2. Мультипликатор к EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - знаю, к NIAT (net income after taxes) - не знаю. Да, свободный кэш тоже важен, но в сфере инноваций инвесторов куда больше волнует topline
Пффф... Кто ж по абсолюту о рынке судит - нужно смотреть относительный прирост, что и визуализировано на графике выше
Думаю, что куда больше влияния на рынок сейчас оказывает монетарная, нежели фискальная политика. А эмиссию притормозили с августа именно республиканцы
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25
Re: Идеи для торговли на рынках США
Если кто-то из них догадается запихнуть в машину вай-фай модуль и добавит гоночки на планшет, боюсь позиции Теслы на рынке могут пошатнуться.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:33
Re: Идеи для торговли на рынках США
В этом принципиальная разница:
Так не может ни один серийный автомобиль в мире. Тесла уже умнее 90% людей на этой планете, включая владельца Тесла с этого видео.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:49
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