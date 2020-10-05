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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:19

  airmax78 написав:НО, у VAG проблемы с ПО. Если они их решат - то еще поборятся с Тесла.

А что там? Сохранения в играх на планшете пропадают?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:07

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:НО, у VAG проблемы с ПО. Если они их решат - то еще поборятся с Тесла.

А что там? Сохранения в играх на планшете пропадают?


как вурдалак на чеснок, так гастер на теслу лезет со своим пятаком :mrgreen:
проблемы в ПО у вага, они на полгода отложили поставки ID3 по причине ПО. а у теслы обнова прилетает по воздуху, как на телефон, не надо ехать в сервис центр и подключать "васю-диагноста"
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:44

  airmax78 написав:Тогда, возможно, самое время шортить. VAG сейчас начнет рынок у Тесла потихоньку отвоевывать обратно.


VAG, если преуспеет в электрокарах, будет чью-то еще долю грызть, но не Теслы. Смотреть нужно на весь рынок, а не его сегменты, ИМХО - каннибализация ДВС и дизелей электродвигателями неизбежна, это лишь вопрос времени.

Тесла разве что темпы роста сократит, но падать не будет. Что касается капы - она будет плюс-минус повторять динамику Nasdaq. Премия уже получена и, вероятно, будет дальше удержиться в цене акций. А в перспективе 2-4-х лет Тесла пополнит список компаний-триллионников
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:08

  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:А что там? Сохранения в играх на планшете пропадают?


как вурдалак на чеснок, так гастер на теслу лезет со своим пятаком :mrgreen:
проблемы в ПО у вага, они на полгода отложили поставки ID3 по причине ПО. а у теслы обнова прилетает по воздуху, как на телефон, не надо ехать в сервис центр и подключать "васю-диагноста"

ВАГ зажал Wi-Fi модуль за 10 баксов вставить?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:39

При демократах хорошо надуваются пузыри. С республиканцами все сложнее - наибольшие потрясения последних десятилетий, не зависящие напрямую от того, кто хозяин Белого дома, пришлись на их каденции. Соответственно, это было правильное время для сдувания пузырей. А как было бы без них (внешних потрясений) - неизвестно. Тем не менее, ожидания рынка понятны - победу Байдена будут лонговать, победу Трампа - шортить

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:50

  zРадио написав:При демократах хорошо надуваются пузыри. С республиканцами все сложнее - наибольшие потрясения последних десятилетий, не зависящие напрямую от того, кто хозяин Белого дома, пришлись на их каденции. Соответственно, это было правильное время для сдувания пузырей. А как было бы без них (внешних потрясений) - неизвестно. Тем не менее, ожидания рынка понятны - победу Байдена будут лонговать, победу Трампа - шортить

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Mr. Biden’s proposal for higher taxes on foreign income is expected to hit tech stocks particularly hard. The tech sector derives just 43.5% of its revenue from the U.S., compared with 60.3% for the S&P 500 as a whole, according to FactSet estimates.
https://www.wsj.com/articles/the-stock- ... 1601803801

При Трампі індекс виріс на 1000 пунктів скільки ж як при попередніх 4 през

“I think Biden’s going to win. I hope Biden wins. But if he wins, I think the market will go down, at least initially because he’s going to raise capital gains tax,” Novogratz said on “Squawk Box.” “There’s a lot of people with a lot of gains. They’re going to look and scratch their head and say, ‘Hey better sell this year before the tax rate goes up.’”
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:55

  Ukrainian написав:Mr. Biden’s proposal for higher taxes on foreign income is expected to hit tech stocks particularly hard. The tech sector derives just 43.5% of its revenue from the U.S., compared with 60.3% for the S&P 500 as a whole, according to FactSet estimates.
https://www.wsj.com/articles/the-stock- ... 1601803801


1. А куда деньги переливать?

2. Мультипликатор к EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - знаю, к NIAT (net income after taxes) - не знаю. Да, свободный кэш тоже важен, но в сфере инноваций инвесторов куда больше волнует topline

  Ukrainian написав:При Трампі індекс виріс на 1000 пунктів скільки ж як при попередніх 4 през


Пффф... Кто ж по абсолюту о рынке судит - нужно смотреть относительный прирост, что и визуализировано на графике выше

  Ukrainian написав:“I think Biden’s going to win. I hope Biden wins. But if he wins, I think the market will go down, at least initially because he’s going to raise capital gains tax,” Novogratz said on “Squawk Box.” “There’s a lot of people with a lot of gains. They’re going to look and scratch their head and say, ‘Hey better sell this year before the tax rate goes up.’”


Думаю, что куда больше влияния на рынок сейчас оказывает монетарная, нежели фискальная политика. А эмиссию притормозили с августа именно республиканцы
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25

Re: Идеи для торговли на рынках США

Топ-10 крутих альтернатив електромобілям Tesla

https://mmr.net.ua/autoworld/articles/136325

Если кто-то из них догадается запихнуть в машину вай-фай модуль и добавит гоночки на планшет, боюсь позиции Теслы на рынке могут пошатнуться.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:33

Re: Идеи для торговли на рынках США

В этом принципиальная разница:
https://news.google.com/articles/CBMiZm ... id=UA%3Auk

Так не может ни один серийный автомобиль в мире. Тесла уже умнее 90% людей на этой планете, включая владельца Тесла с этого видео.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:49

  airmax78 написав:Так не может ни один серийный автомобиль в мире.

Уже обсуждали. Я бы не рискнул врубить автопилот на трассе и завалиться спать. Мне и в автобусах и такси стремно ездить, но там я понимаю, что за руль меня никто не пустит. А если есть выбор: рулить самому или довериться программе...
Gastarbaiter
 
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