означала бы +/- какую-то коррекцию. Пусть даже микроскопическую. Только не для Тесла. +2.55%.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:18
Re: Идеи для торговли на рынках США
Для любого автопроизводителя такая новость:
означала бы +/- какую-то коррекцию. Пусть даже микроскопическую. Только не для Тесла. +2.55%.
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:31
Та пофиг на ту крышу! Главное, чтобы она бибикала на парковке не с брелка сигнализации, а с приложения в телефоне!
Кароч, реально какая-то шляпа. Планшет на доске с колесиками почему-то стал фетишем №1 в мире. +300% через 5 лет, к гадалке не ходи! Срочно продавать прэлэсць и в лонг на всю каклету!!! Фиксирую убыток в Big Oil и перекладываюсь. Будет мне, дурню, урок!
ПС. Пересчитайте. +2,3 дол. на акции за 423 дол. никак не будет +2,55%. У Investing.com свой калькулятор. На моей нефти вообще 3,3% показывает.
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