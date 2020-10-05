означала бы +/- какую-то коррекцию. Пусть даже микроскопическую. Только не для Тесла. +2.55%.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:18
Re: Идеи для торговли на рынках США
Для любого автопроизводителя такая новость:
означала бы +/- какую-то коррекцию. Пусть даже микроскопическую. Только не для Тесла. +2.55%.
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:31
Та пофиг на ту крышу! Главное, чтобы она бибикала на парковке не с брелка сигнализации, а с приложения в телефоне!
Кароч, реально какая-то шляпа. Планшет на доске с колесиками почему-то стал фетишем №1 в мире. +300% через 5 лет, к гадалке не ходи! Срочно продавать прэлэсць и в лонг на всю каклету!!! Фиксирую убыток в Big Oil и перекладываюсь. Будет мне, дурню, урок!
ПС. Пересчитайте. +2,3 дол. на акции за 423 дол. никак не будет +2,55%. У Investing.com свой калькулятор. На моей нефти вообще 3,3% показывает.
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:28
Через 10-15 лет на дорогах общего пользования будет запрещено ручное вождение - порулить самому можно будет лишь в специально отведенных местах. Слишком плохо это будут делать человеки в сравнении с технологиями ближайшего будущего
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:34
Гарантії що наступна десятилітка не буде схожа на 2000-2010, теж немає.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:42
здесь-то? где еще вчера на деревянных счетах считали?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:18
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:55
где мы и где Сан-Франциско...
здесь с вонючими б***.хами справиться не могут, вчера ехал за одной такой "иномаркой" с новыми номерами КА. припарковался и минуты 3 простоял, чтобы не дышать СО из этого гвна...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:02
Re: Идеи для торговли на рынках США
дык кнопка рекуперация воздуха должна быть,желательно с автодатчиком.
Разве шо раритетное авто
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:11
Может, лет через 50-100. И то сомнительно. К тому времени Тесла успеет 10 раз обанкротиться. А конкуренты - разработать свой ИИ.
Ну и кто будет отвечать, если из-за отгнившего проводка на камере/датчике или сбоя в программе автомобиль задавит пешехода на переходе? Водитель? Автопроизводитель? Индус, который писал корявый код?
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