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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:37

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:В Сан-Франциско и окрестностях - точно )) Причем, думаю, и 15 лет не понадобится

где мы и где Сан-Франциско...
здесь с вонючими б***.хами справиться не могут, вчера ехал за одной такой "иномаркой" с новыми номерами КА. припарковался и минуты 3 простоял, чтобы не дышать СО из этого гвна...


Да уж, есть такое)) Но все же, полноценный автопилот - это настолько прорывная технология, что даже в бедные экономики попадет быстро.

Например, на один Киев приходится порядка 40 тыс такси (и чем дальше, тем их количество будет увеличиваться, поскольку такие сервисы как Uber делают невостребованными даже корпоративные автопарки). А сколько других служб, коммерческих и коммунальных, где работа водителя-человека оплачивается отдельно... Все это будет оперативно заменено на транспорт, позволяющий отказаться от наемного человеческого труда.

PS: Gastarbaiter, вы сильно недооцениваете скорость развития технологий. Позвольте порекомендовать занимательный и даже несколько пугающий материал:

Революция Искусственного интеллекта
https://habr.com/ru/post/293156/
zРадио
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