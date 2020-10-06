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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:37

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:В Сан-Франциско и окрестностях - точно )) Причем, думаю, и 15 лет не понадобится

где мы и где Сан-Франциско...
здесь с вонючими б***.хами справиться не могут, вчера ехал за одной такой "иномаркой" с новыми номерами КА. припарковался и минуты 3 простоял, чтобы не дышать СО из этого гвна...


Да уж, есть такое)) Но все же, полноценный автопилот - это настолько прорывная технология, что даже в бедные экономики попадет быстро.

Например, на один Киев приходится порядка 40 тыс такси (и чем дальше, тем их количество будет увеличиваться, поскольку такие сервисы как Uber делают невостребованными даже корпоративные автопарки). А сколько других служб, коммерческих и коммунальных, где работа водителя-человека оплачивается отдельно... Все это будет оперативно заменено на транспорт, позволяющий отказаться от наемного человеческого труда.

PS: Gastarbaiter, вы сильно недооцениваете скорость развития технологий. Позвольте порекомендовать занимательный и даже несколько пугающий материал:

Революция Искусственного интеллекта
https://habr.com/ru/post/293156/
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:24

  zРадио написав:PS: Gastarbaiter, вы сильно недооцениваете скорость развития технологий. Позвольте порекомендовать занимательный и даже несколько пугающий материал:

Революция Искусственного интеллекта
https://habr.com/ru/post/293156/

Я не про технологии, я про психологию масс. Технологически создать автопилот и научить его ездить по заданному маршруту не является какой-то недостижимой задачей. Можно со временем обязать производителей укомплектовывать машины автопилотом. Но заставить людей им пользоваться в обязательном порядке будет намного сложнее. Даже у одного человека стиль езды может быть разный в зависимости от обстоятельств. Когда я расслабленно качусь домой, то предельно вежлив, пропускаю всех выезжающих со второстепенных дорог и т.п. И другое дело, когда куда-то опаздываешь. Что, делать разные режимы? И не забывать их переключать? Как быть с нестандартными ситуациями? Например, вы видите, что через 200 метров фура пытается заехать в узкие ворота и по своему опыту понимаете, что можно зависнуть на пару-тройку минут. Поэтому сворачиваете на параллельную улицу. Вы уверены, что автопилот сообразит это сделать, а не молча упрется в препятствие? И т.д. Разве что можно набухаться где-то и потом сказать автопилоту везти домой.
Вы лично хотели бы автомобиль с неотключаемым автопилотом? Сколько готовы доплатить за автопилот в виде опции?
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рано чи пізно усіма автівками буде керувати робот (автопілот)
і возити він буде тушки
а там чи пяні вони чи трезві вже буде по шарабану
+50грн !
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