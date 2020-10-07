Додано: Вів 06 жов, 2020 21:24

zРадио написав: PS: Gastarbaiter, вы сильно недооцениваете скорость развития технологий. Позвольте порекомендовать занимательный и даже несколько пугающий материал:



Революция Искусственного интеллекта

https://habr.com/ru/post/293156/ PS:, вы сильно недооцениваете скорость развития технологий. Позвольте порекомендовать занимательный и даже несколько пугающий материал:

Я не про технологии, я про психологию масс. Технологически создать автопилот и научить его ездить по заданному маршруту не является какой-то недостижимой задачей. Можно со временем обязать производителей укомплектовывать машины автопилотом. Но заставить людей им пользоваться в обязательном порядке будет намного сложнее. Даже у одного человека стиль езды может быть разный в зависимости от обстоятельств. Когда я расслабленно качусь домой, то предельно вежлив, пропускаю всех выезжающих со второстепенных дорог и т.п. И другое дело, когда куда-то опаздываешь. Что, делать разные режимы? И не забывать их переключать? Как быть с нестандартными ситуациями? Например, вы видите, что через 200 метров фура пытается заехать в узкие ворота и по своему опыту понимаете, что можно зависнуть на пару-тройку минут. Поэтому сворачиваете на параллельную улицу. Вы уверены, что автопилот сообразит это сделать, а не молча упрется в препятствие? И т.д. Разве что можно набухаться где-то и потом сказать автопилоту везти домой.Вы лично хотели бы автомобиль с неотключаемым автопилотом? Сколько готовы доплатить за автопилот в виде опции?