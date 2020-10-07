zРадио написав:В Сан-Франциско и окрестностях - точно )) Причем, думаю, и 15 лет не понадобится
где мы и где Сан-Франциско... здесь с вонючими б***.хами справиться не могут, вчера ехал за одной такой "иномаркой" с новыми номерами КА. припарковался и минуты 3 простоял, чтобы не дышать СО из этого гвна...
Да уж, есть такое)) Но все же, полноценный автопилот - это настолько прорывная технология, что даже в бедные экономики попадет быстро.
Например, на один Киев приходится порядка 40 тыс такси (и чем дальше, тем их количество будет увеличиваться, поскольку такие сервисы как Uber делают невостребованными даже корпоративные автопарки). А сколько других служб, коммерческих и коммунальных, где работа водителя-человека оплачивается отдельно... Все это будет оперативно заменено на транспорт, позволяющий отказаться от наемного человеческого труда.
PS: Gastarbaiter, вы сильно недооцениваете скорость развития технологий. Позвольте порекомендовать занимательный и даже несколько пугающий материал: Революция Искусственного интеллекта https://habr.com/ru/post/293156/
zРадио написав:PS: Gastarbaiter, вы сильно недооцениваете скорость развития технологий. Позвольте порекомендовать занимательный и даже несколько пугающий материал: Революция Искусственного интеллекта https://habr.com/ru/post/293156/
Я не про технологии, я про психологию масс. Технологически создать автопилот и научить его ездить по заданному маршруту не является какой-то недостижимой задачей. Можно со временем обязать производителей укомплектовывать машины автопилотом. Но заставить людей им пользоваться в обязательном порядке будет намного сложнее. Даже у одного человека стиль езды может быть разный в зависимости от обстоятельств. Когда я расслабленно качусь домой, то предельно вежлив, пропускаю всех выезжающих со второстепенных дорог и т.п. И другое дело, когда куда-то опаздываешь. Что, делать разные режимы? И не забывать их переключать? Как быть с нестандартными ситуациями? Например, вы видите, что через 200 метров фура пытается заехать в узкие ворота и по своему опыту понимаете, что можно зависнуть на пару-тройку минут. Поэтому сворачиваете на параллельную улицу. Вы уверены, что автопилот сообразит это сделать, а не молча упрется в препятствие? И т.д. Разве что можно набухаться где-то и потом сказать автопилоту везти домой. Вы лично хотели бы автомобиль с неотключаемым автопилотом? Сколько готовы доплатить за автопилот в виде опции?
Компания Hyundai Motor Company 7 октября доставила клиентам в Швейцарии первые семь единиц XCIENT Fuel Cell – первого в мире серийного электрического грузовика тяжелого класса, работающего на топливных элементах.
Но акции почему-то выросли у Николы. Компании, вкладывающие деньги в реальные разработки и производство, проигрывают вкладывающим в блогеров на Ютубе.
Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс предсказал «самый страшный» медвежий рынок в 2021 году.
Об этом он заявил в ходе прямого телемоста, организованного RBC Talks.
Фискальные и монетарные стимулы, которые вводят власти по всему миру в расчете сгладить влияние коронавируса на экономику, в будущем скажутся мировых рынках.
«В США через месяц будут выборы — и поэтому американское правительство печатает деньги и выбрасывает их на рынок, как сумасшедшее. То же самое происходит и в других странах, и в Японии, и в Европе, в Великобритании. Именно поэтому я предполагаю, что в следующем году будет страшный кризис, будет страшный медвежий рынок», — заявил Роджерс.
Инвестор отметил, что в США уже давно не было затяжного падения рынков — в последний раз такое наблюдалось в 2008-2009 годах. Роджерс подчеркнул, что он ждет этого из-за «печатания» гигантских объемов денег по всему миру.
«Это будет такой медвежий рынок, который я раньше никогда в жизни не видел. Поэтому каких-то больших ожиданий именно от рынка у меня нет. Скорее, они пессимистические», — заключил Роджерс.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД