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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:45

  Ukrainian написав:Реально успіх американського індексу це станок плюс потужна реклама. В плані іновацій чи прибутковості американських компаній нічого особливого порівняно з Європою чи ринками що розвиваються

Очень спорно.
Посмотрите рост баланса ФРС, не в абсолютных $, а в % от ВВП.
Оказывается, в относительных единицах ЕЦБ и Банк Китая печатает куда больше.

Теперь посмотрим пристальнее.

Сначала баланс ЕЦБ, растет знатно
Зображення
Теперь etf на DAX
Зображення

Далее баланс Банка Японии
Зображення
Теперь etf на NIKKEY 225
Зображення

Баланс ФРС
Зображення
S&P500 на том же интервале.
Зображення

Как хорошо заметно, не все йогурты одинаково полезны.
Льют все, а растет США.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:34

St/2
Реклама та популяризація через ЗМІ
Плюс політизація, де ви бачили щоб президент/лідер Китаю Японії чи країн ЄС твітив чи похвалявся ростом індексів
Тільки Америка :lol:
Економіка падає; Трамп твітить = індекс росте :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:06

Ukrainian
В 2010 или 2015 тоже Трамп твитил?
Просто модель США лучше других экономик, вот и весь ответ.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 05:37

  St/2 написав:Ukrainian
В 2010 или 2015 тоже Трамп твитил?
Просто модель США лучше других экономик, вот и весь ответ.



Адам Смит
@_Smithchenko
·
10h
Но расслабляться - рано! Предновогодний сезон буйства импортеров только начинается; в мировой экономике - явный кризис (правда, ПОКА почему-то без рыночного краха); бюджет по расходам выполняется на 80% (на остальные 20% нет денег), а внешние долги могут переполовинить ЗВР за год.

Ринок завжди з затримкою реагує на те що відбувається в реальній економіці. :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 05:32

Будемо спостерігати що принесуть нам вибори в США
Коли вибрали трампа усі прогнозували падіння ринку акцій а вийшло навпаки
Зараз всі прогнозують перемогу байдена та ріст ринку акцій
Побачимо наскільки прогнози вірні
Залишилось зовсім не довго чекати
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:44

Вы кроме ТАСС ещё что-то читаете?

Американский рынок будет расти, даже если выбирут Грэту
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:00

  St/2 написав:Вы кроме ТАСС ещё что-то читаете?

Американский рынок будет расти, даже если выбирут Грэту

В 2000 теж так говорили. А обернулось десятирічною стагнацією
Зображення

Звідки впевненість що 2000-2010=2020-2030
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:07

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Вы кроме ТАСС ещё что-то читаете?

Американский рынок будет расти, даже если выбирут Грэту

В 2000 теж так говорили. А обернулось десятирічною стагнацією


Звідки впевненість що 2000-2010=2020-2030

Прошлые разговоры не гарантируют результаты в будущем.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:16

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Прошлые разговоры не гарантируют результаты в будущем.

А теперішні розмови значить гарантують :wink:
  St/2 написав:Американский рынок будет расти
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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