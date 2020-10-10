Ukrainian написав:Реально успіх американського індексу це станок плюс потужна реклама. В плані іновацій чи прибутковості американських компаній нічого особливого порівняно з Європою чи ринками що розвиваються
Очень спорно. Посмотрите рост баланса ФРС, не в абсолютных $, а в % от ВВП. Оказывается, в относительных единицах ЕЦБ и Банк Китая печатает куда больше.
Теперь посмотрим пристальнее.
Сначала баланс ЕЦБ, растет знатно Теперь etf на DAX
Далее баланс Банка Японии Теперь etf на NIKKEY 225
Баланс ФРС S&P500 на том же интервале.
Как хорошо заметно, не все йогурты одинаково полезны. Льют все, а растет США.
St/2 Реклама та популяризація через ЗМІ Плюс політизація, де ви бачили щоб президент/лідер Китаю Японії чи країн ЄС твітив чи похвалявся ростом індексів Тільки Америка Економіка падає; Трамп твітить = індекс росте
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
St/2 написав:Ukrainian В 2010 или 2015 тоже Трамп твитил? Просто модель США лучше других экономик, вот и весь ответ.
Адам Смит @_Smithchenko · 10h Но расслабляться - рано! Предновогодний сезон буйства импортеров только начинается; в мировой экономике - явный кризис (правда, ПОКА почему-то без рыночного краха); бюджет по расходам выполняется на 80% (на остальные 20% нет денег), а внешние долги могут переполовинить ЗВР за год.
Ринок завжди з затримкою реагує на те що відбувається в реальній економіці.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Будемо спостерігати що принесуть нам вибори в США Коли вибрали трампа усі прогнозували падіння ринку акцій а вийшло навпаки Зараз всі прогнозують перемогу байдена та ріст ринку акцій Побачимо наскільки прогнози вірні Залишилось зовсім не довго чекати
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД