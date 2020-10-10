Додано: Суб 10 жов, 2020 05:32

Будемо спостерігати що принесуть нам вибори в США

Коли вибрали трампа усі прогнозували падіння ринку акцій а вийшло навпаки

Зараз всі прогнозують перемогу байдена та ріст ринку акцій

Побачимо наскільки прогнози вірні

Залишилось зовсім не довго чекати

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД