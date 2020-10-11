St/2 написав:Ukrainian
Половина 120 млн американских граждан имеют ценные бумаги
В США 360 млн населения с гражданством. Или вы о какой-то специфической 1/3 из них?
Что касается предмета спора - безусловно, фидуциарные деньги обречены дешеветь. Но тут есть 2 НО:
1) не по отношению ко всему (в финансовом мире тоже есть "мода", и сегодня мода на Big Data, AI, фин- и биотех);
2) и это безусловно только на длинном интервале (а на коротком может происходить все, что угодно, и сейчас в период резкого спада мировой экономики все фондовые активы являются сильно перекупленными и растут исключительно на эмиссии)