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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:30

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:за анти США посты

Не знаю де ви побачили анти американізм
Чим більшу бульбашку надує фед ти більше негативу буде для світової економіки коли вона лопне. Хорошого в цьому ні для кого немає, ну крім низки американських мільярдерів
Американське безробіття стабільно плаває в районі 10% незалежно від кількості трлн боргу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:01

Ukrainian
Половина 120 млн американских граждан имеют ценные бумаги
40% работающих имеют пенсионный план 401к.
Так что не надо заливать про кучку миллиардеров. Из нашей Хацапетовки мир может видится совсем не таким как есть на самом деле.

Я выкладывал ДОУ в золоте, до пузырей 2000 или 2008 еще 3Х роста. Лет через 5 будет самое то.

Не активы дорожают, а деньги дешевеют.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:27

  St/2 написав:Ukrainian
Половина 120 млн американских граждан имеют ценные бумаги


В США 360 млн населения с гражданством. Или вы о какой-то специфической 1/3 из них?

Что касается предмета спора - безусловно, фидуциарные деньги обречены дешеветь. Но тут есть 2 НО:
1) не по отношению ко всему (в финансовом мире тоже есть "мода", и сегодня мода на Big Data, AI, фин- и биотех);
2) и это безусловно только на длинном интервале (а на коротком может происходить все, что угодно, и сейчас в период резкого спада мировой экономики все фондовые активы являются сильно перекупленными и растут исключительно на эмиссии)
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