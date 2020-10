Додано: Пон 12 жов, 2020 18:42

Ось ще такий прогнозик зараз на стимулюсах до 4500 а потім коли почнеться череда банкротств (уже зараз купа компаній ледве зводять кінці з кінцями і то тільки через збільшення боргу; маса людей сидить без роботи безліч люду були змушені піти на пенсію раніше і тд). Так от коли почнеться черга банкротств ринок впаде на 80% уже наступного року. Ріст балансу феду з 4 трлн минулого року до 7 трлн наразі та до 20 трлн у відповідь до масових банкротств.Поживемо побачимо.Phase 1: Includes a "melt up" scenario for stocks. During this time, Hunter thinks the, alongside a Nasdaq composite which, by his estimate, could touch 15,000.Catalysts include: Central bank liquidity, the, shifts in sentiment, and bullish momentum begetting bullish momentum.Timeline: Potentially, the next two to three months.Phase 2: The unwind. In this period, Hunter's forecasting a, and aCatalysts include: A central bank misstep, lack of government assistance,, and time (remember, some businesses have been closed and sans revenue since March).Timeline: 2021