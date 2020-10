Додано: Пон 12 жов, 2020 21:45

St/2 написав: Сколько у Эпла свободного кеша 300-400В?

Два Эксона можно купить. Сколько у Эпла свободного кеша 300-400В?Два Эксона можно купить.

Apple now has $192.8 billion cash on hand, according to the company’s fiscal second-quarter earnings report released Thursday.That’s down 7.4% from its fiscal first quarter of 2020, when the company reported a $207.06 billion cash pile.Apple has continuously hosted one of the largest cash piles among U.S. companies but is facing pressure from the Covid-19 pandemic.Apple will continue to buy back its stock amid the pandemic, the company said.192 млрд в другому кварталі в першому було 207Продовжують купувати власні акціїPS продовжують надувати дод ком 2.0 до рівнів 2000 рокуТоді все закінчилось втраченим десятиріччямPPS FILL платить більше 8% дивідентів ; QQQ платить 0.5%Історія нічому не навчилаEveryone was talking about a "new economy" which referred to an Internet-driven economy. Most of the dot.com stocks, like Yahoo.com, were listed on the NASDAQ.Investors were getting rich off unprofitable stocks with high prices and higher price/earnings ratios — firms like software companies and all things computer and Internet.In April 2000, an inflation report caused the speculative bubble to burst and there were huge investment losses.Amazon зараз торгує 130 РЕТесла взагалі більше 1000 РЕ