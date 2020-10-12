На 6 компаній в індексі 25%
Може пора перейменовувати його на S&P 6
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:12
Re: Идеи для торговли на рынках США
На 6 компаній в індексі 25%
Може пора перейменовувати його на S&P 6
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 13 жов, 2020 01:38
The Pandemic Depression Is Over. The Pandemic Recession Has Just Begun.
The origins of the recession of 2020 may be different from those of the previous two downturns. But so far, the way it is spreading from company to company, and industry to industry, looks awfully similar.
People don’t realize that if one industry is hurting, it’s going to hurt several other industries that supply them and leave people without money to spend
Рецесія тільки починається. Ланцюгова реакція від одної індустрії до іншої.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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