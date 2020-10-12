На 6 компаній в індексі 25%
Може пора перейменовувати його на S&P 6
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:12
Re: Идеи для торговли на рынках США
На 6 компаній в індексі 25%
Може пора перейменовувати його на S&P 6
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 01:38
The Pandemic Depression Is Over. The Pandemic Recession Has Just Begun.
The origins of the recession of 2020 may be different from those of the previous two downturns. But so far, the way it is spreading from company to company, and industry to industry, looks awfully similar.
People don’t realize that if one industry is hurting, it’s going to hurt several other industries that supply them and leave people without money to spend
Рецесія тільки починається. Ланцюгова реакція від одної індустрії до іншої.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:47
Вот ради интереса посмотрел вес ТОР6 в индексах, которые у меня в watchlist
Australia 41,1%
Brazil 39,4%
Germany 38,7%
Hong Kong 48,4%
India 48,3%
Italy 52,4%
Mexico 52,1%
Russia 39,6%
South Korea 42,1%
Switzerland 55,4%
Taiwan 39,1%
United Kingdom 29,65%
US 22,2%
S&P500 - кошмар, кошмар, ...
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:08
Панику нагонять это основной смысл СМИ. Стрессовых рецепторов в мозгу человека в 7 раз больше чем нацеленных на рациональное сознание. Потому чем страшнее заголовок, тем больше кликов, тем больше доход от рекламы.
По пробуем включить рациональную часть мозга.
Этого не напишут в массовых СМИ.
В начале апреля, на пике первой волны выявляли 80к заражений в день, умирало на пике 7к в день. То есть летальность 8,7%
Сейчас у нас новая волна роста выявления случаев. Выявляют 300к зараженных в день, а умирает при этом порядка 5к. То есть смертность 1,66%. За два квартала летальность упала в 5 раз.
Причина, это и протоколы лечения, но скорее мутации вируса. Чем смертоноснее штам, тем меньше шанс передать копию следующему носителю.
От обычного сезонного гриппа умирает от 0,1% до 1% заболевших. Еще 1-2 квартала мутаций и Корид19 станет не опаснее сезонного гриппа.
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