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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:12

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Единственное что может убить ТОП5,

На 6 компаній в індексі 25%
Може пора перейменовувати його на S&P 6
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 01:38

The Pandemic Depression Is Over. The Pandemic Recession Has Just Begun.

The origins of the recession of 2020 may be different from those of the previous two downturns. But so far, the way it is spreading from company to company, and industry to industry, looks awfully similar.

People don’t realize that if one industry is hurting, it’s going to hurt several other industries that supply them and leave people without money to spend

https://www.nytimes.com/2020/10/03/upsh ... ssion.html

Рецесія тільки починається. Ланцюгова реакція від одної індустрії до іншої.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:47

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Единственное что может убить ТОП5,

На 6 компаній в індексі 25%
Може пора перейменовувати його на S&P 6

Вот ради интереса посмотрел вес ТОР6 в индексах, которые у меня в watchlist

Australia 41,1%
Brazil 39,4%
Germany 38,7%
Hong Kong 48,4%
India 48,3%
Italy 52,4%
Mexico 52,1%
Russia 39,6%
South Korea 42,1%
Switzerland 55,4%
Taiwan 39,1%
United Kingdom 29,65%
US 22,2%

S&P500 - кошмар, кошмар, ...
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:08

  Ukrainian написав:The Pandemic Depression Is Over. The Pandemic Recession Has Just Begun.

The origins of the recession of 2020 may be different from those of the previous two downturns. But so far, the way it is spreading from company to company, and industry to industry, looks awfully similar.

People don’t realize that if one industry is hurting, it’s going to hurt several other industries that supply them and leave people without money to spend

https://www.nytimes.com/2020/10/03/upsh ... ssion.html

Рецесія тільки починається. Ланцюгова реакція від одної індустрії до іншої.

Панику нагонять это основной смысл СМИ. Стрессовых рецепторов в мозгу человека в 7 раз больше чем нацеленных на рациональное сознание. Потому чем страшнее заголовок, тем больше кликов, тем больше доход от рекламы.
По пробуем включить рациональную часть мозга.

Зображення
Этого не напишут в массовых СМИ.
В начале апреля, на пике первой волны выявляли 80к заражений в день, умирало на пике 7к в день. То есть летальность 8,7%
Сейчас у нас новая волна роста выявления случаев. Выявляют 300к зараженных в день, а умирает при этом порядка 5к. То есть смертность 1,66%. За два квартала летальность упала в 5 раз.
Причина, это и протоколы лечения, но скорее мутации вируса. Чем смертоноснее штам, тем меньше шанс передать копию следующему носителю.
От обычного сезонного гриппа умирает от 0,1% до 1% заболевших. Еще 1-2 квартала мутаций и Корид19 станет не опаснее сезонного гриппа.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:56

St/2
Заголовок так гласить пандемік депресії кінець, пандемік рецесія тільки починається.
Все як ви написали.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:59

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Вот ради интереса посмотрел вес ТОР6 в индексах, которые у меня в watchlist

Деякі з них мають менше сотні компаній
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:16

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Вот ради интереса посмотрел вес ТОР6 в индексах, которые у меня в watchlist

Деякі з них мають менше сотні компаній

У Вашего Vanguard FTSE Emerging Markets ETF концентрация по выше чем у американцев 22,6%
St/2
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