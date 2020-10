Додано: Вів 13 жов, 2020 01:38

The Pandemic Depression Is Over. The Pandemic Recession Has Just Begun.The origins of the recession of 2020 may be different from those of the previous two downturns. But so far, the way it is spreading from company to company, and industry to industry, looks awfully similar.People don’t realize that if one industry is hurting, it’s going to hurt several other industries that supply them and leave people without money to spendРецесія тільки починається. Ланцюгова реакція від одної індустрії до іншої.