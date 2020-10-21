BlackRock Chairman and CEO Larry Fink said “We have a strong conviction that the average investor still is under-invested, and they’re going to have to be putting more and more money to work over the coming months and maybe even years.”
16 трлн дол Карл! Под отрицательную ставку Карл!!!
Судьба этих денег сгореть в огне инфляции или уйти в рынок ценных бумаг
Все вирівнюється Household debt rose to $14.3 trillion through the first three months of 2020. Приватний борг американських домогосподарств 14 трильйонів ПС в Україні теж була пушка що в українців під матрасом від 20 до 80 млрд дол Так і з блек роком
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
St/2 написав:16 трлн дол Карл! Под отрицательную ставку Карл!!!
Судьба этих денег сгореть в огне инфляции или уйти в рынок ценных бумаг
деньги под первые КУЕ давались в обмен на дохлые ипотечные облиги. как бы одной рукой печатаем, второй изымаем, потому и нормальной инфлюхи доллара и не было, не говоря уж о гипере. а под что в этот раз дают и кому?