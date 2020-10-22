BlackRock Chairman and CEO Larry Fink said “We have a strong conviction that the average investor still is under-invested, and they’re going to have to be putting more and more money to work over the coming months and maybe even years.”
16 трлн дол Карл! Под отрицательную ставку Карл!!!
Судьба этих денег сгореть в огне инфляции или уйти в рынок ценных бумаг
Все вирівнюється Household debt rose to $14.3 trillion through the first three months of 2020. Приватний борг американських домогосподарств 14 трильйонів ПС в Україні теж була пушка що в українців під матрасом від 20 до 80 млрд дол Так і з блек роком
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
St/2 написав:16 трлн дол Карл! Под отрицательную ставку Карл!!!
Судьба этих денег сгореть в огне инфляции или уйти в рынок ценных бумаг
деньги под первые КУЕ давались в обмен на дохлые ипотечные облиги. как бы одной рукой печатаем, второй изымаем, потому и нормальной инфлюхи доллара и не было, не говоря уж о гипере. а под что в этот раз дают и кому?
change_pm написав:В кого, які плани по проходженню перезиденських перегонів і майбутнього локдайну?
Я всі спекулятивні лонги закрив, Насдак/СП зашортив...
Позакрывал сегодня все авиалинии (особенно порадовал SAVE), MAR, BA, RTX, но уже есть ощущение что поспешил Круизы (RCL, CCL) переоткрывались после падения неделю назад на уровне до 4% от месячного минимума - поэтому пока не трогаю. Банки (BAC, WFC) - BAC закрыл, но чисто для фиксации прибыли и ротации на С или RKT.
Переоткрыл AAPL по 115 (до этого фиксировался по 124). Пытался переоткрыть MSFT по 212, но не получилось Усреднил убытки по AMD до -4%.
В целом по портфелю за сегодня +~2.3%, а если б не фиксировался наверно было бы и все 3
Планы под выборы - к концу след недели быть на 60-70% в кеше, никаких опционов, из акций только нефтянка (XOM, CVX, APA), недооцененный хайтек (CSCO, AMD) и вечные ценности (ACB) .
candle645 написав:Интел буквально час назад ушел почти на ~10% вниз - если 3-х месячные Call опционы на 50 завтра/в понедельник будут меньше $2 - наверно буду брать и пофиг на выборы .
Там завтра звіт. А зараз звіти показують, що навіть у такій ситуації компанії вчаться тримати і виручку і прибуток на прийнятному рівні.
Насколько я понимаю - основная причина это слив в серверном сегменте - датацентры и облака - но это прямое следствие давно известных проблемм с 7нм техпроцессом, на которые рынок отреагировал месяца 3 назад. В начале недели Интел анонсировал продажу SSD бизнеса Хиниксу - акции Микрона (MU) поднялись на 5% практически мгновенно, сейчас падение Интела на 10% ни на AMD ни на TSM вообще никак не повлияло. Выкуп собственных акций на ~20B все еще в процессе.