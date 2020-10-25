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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:53
Re: Идеи для торговли на рынках США
Можна ще VIXом погратись. Думаю, буде весело!
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:43
SAP -20% на прогнозах зниження об"єму продажів...
Імхо, але всій фонді треба таки десь на -20% сходити донизу, щоб почати якось відбивати те, що відбувається в економиці...
І тутай друкуй, не друкуй, а економічна криза - є економічна криза ...
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