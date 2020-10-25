RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:53

Re: Идеи для торговли на рынках США

Можна ще VIXом погратись. Думаю, буде весело!
change_pm
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:43

SAP -20% на прогнозах зниження об"єму продажів...

Імхо, але всій фонді треба таки десь на -20% сходити донизу, щоб почати якось відбивати те, що відбувається в економиці...

І тутай друкуй, не друкуй, а економічна криза - є економічна криза ...
change_pm
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:41

Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
change_pm
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:34

  change_pm написав:Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...

Шортим продавца планшетов на колесиках.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 26.02.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:56

  change_pm написав:В кого, які плани по проходженню перезиденських перегонів і майбутнього локдайну?

Я всі спекулятивні лонги закрив, Насдак/СП зашортив... :)

На зараз + 4.7, + 6.7 ..... діла .... що діється? і чого чекати далі?
change_pm
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:58

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...

Шортим продавца планшетов на колесиках.

Імхо, правильно.... Готуємо ціну для Макса... Що там він хотів 250 здається? Імхо скоро буде...
change_pm
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:09

Не можу відкрити всю статтю, бо контент платний...
Французький лікар попереджає, що Франція втратила контроль над вірусом.

https://www.marketwatch.com/story/frenc ... latestnews

Уявляєте, який локдаун намальовується в Ойропі??? І які будуть наслідки для фонди?
change_pm
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6581)
26.10.2020 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.