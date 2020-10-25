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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:53
Можна ще VIXом погратись. Думаю, буде весело!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:43
SAP -20% на прогнозах зниження об"єму продажів...
Імхо, але всій фонді треба таки десь на -20% сходити донизу, щоб почати якось відбивати те, що відбувається в економиці...
І тутай друкуй, не друкуй, а економічна криза - є економічна криза ...
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:41
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
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change_pm
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:34
change_pm написав:
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
Шортим продавца планшетов на колесиках.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:56
change_pm написав:
В кого, які плани по проходженню перезиденських перегонів і майбутнього локдайну?
Я всі спекулятивні лонги закрив, Насдак/СП зашортив
...
На зараз + 4.7, + 6.7 ..... діла .... що діється? і чого чекати далі?
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change_pm
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:58
Gastarbaiter написав:
Шортим продавца планшетов на колесиках
change_pm написав:
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
.
Імхо, правильно.... Готуємо ціну для Макса... Що там він хотів 250 здається? Імхо скоро буде...
зі. Мені виділене не подобається шортити. Мені сподобалось шортити BIGC. Літає, як рокета!
Востаннє редагувалось change_pm
в Пон 26 жов, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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change_pm
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:09
Не можу відкрити всю статтю, бо контент платний...
https://www.marketwatch.com/story/frenc
Французький лікар попереджає, що Франція втратила контроль над вірусом.
... latestnews
Уявляєте, який локдаун намальовується в Ойропі??? І які будуть наслідки для фонди?
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change_pm
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:27
change_pm написав:
зі. Мені виділене не подобається шортити. Мені сподобалось шортити BIGC. Літає, як рокета!
А на европейских рынках не торгуете?
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Gastarbaiter
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