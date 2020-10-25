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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:53

Re: Идеи для торговли на рынках США

Можна ще VIXом погратись. Думаю, буде весело!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:43

SAP -20% на прогнозах зниження об"єму продажів...

Імхо, але всій фонді треба таки десь на -20% сходити донизу, щоб почати якось відбивати те, що відбувається в економиці...

І тутай друкуй, не друкуй, а економічна криза - є економічна криза ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:41

Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:34

  change_pm написав:Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...

Шортим продавца планшетов на колесиках.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:56

  change_pm написав:В кого, які плани по проходженню перезиденських перегонів і майбутнього локдайну?

Я всі спекулятивні лонги закрив, Насдак/СП зашортив... :)

На зараз + 4.7, + 6.7 ..... діла .... що діється? і чого чекати далі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:58

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...

Шортим продавца планшетов на колесиках.

Імхо, правильно.... Готуємо ціну для Макса... Що там він хотів 250 здається? Імхо скоро буде...

зі. Мені виділене не подобається шортити. Мені сподобалось шортити BIGC. Літає, як рокета!
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 26 жов, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:09

Не можу відкрити всю статтю, бо контент платний...
Французький лікар попереджає, що Франція втратила контроль над вірусом.

https://www.marketwatch.com/story/frenc ... latestnews

Уявляєте, який локдаун намальовується в Ойропі??? І які будуть наслідки для фонди?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:27

  change_pm написав:зі. Мені виділене не подобається шортити. Мені сподобалось шортити BIGC. Літає, як рокета!

А на европейских рынках не торгуете?
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 79808182
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