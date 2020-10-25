Идеи для торговли на рынках США
+ Додати тему
Відповісти на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:53
Можна ще VIXом погратись. Думаю, буде весело!
change_pm
Повідомлень: 2436
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:43
SAP -20% на прогнозах зниження об"єму продажів...
Імхо, але всій фонді треба таки десь на -20% сходити донизу, щоб почати якось відбивати те, що відбувається в економиці... І тутай друкуй, не друкуй, а економічна криза - є економічна криза ...
change_pm
Повідомлень: 2436
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:41
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
change_pm
Повідомлень: 2436
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:34
change_pm написав:
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
Шортим продавца планшетов на колесиках.
Gastarbaiter
Повідомлень: 1725
З нами з: 26.02.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 297 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:56
change_pm написав:
В кого, які плани по проходженню перезиденських перегонів і майбутнього локдайну?
Я всі спекулятивні лонги закрив,
Насдак/СП зашортив
...
На зараз + 4.7, + 6.7 ..... діла .... що діється? і чого чекати далі?
change_pm
Повідомлень: 2436
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:58
Gastarbaiter написав: change_pm написав:
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
Шортим продавца планшетов на колесиках
.
Імхо, правильно.... Готуємо ціну для Макса... Що там він хотів 250 здається? Імхо скоро буде...
зі. Мені виділене не подобається шортити. Мені сподобалось шортити BIGC. Літає, як рокета!
Востаннє редагувалось
change_pm
в Пон 26 жов, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
Повідомлень: 2436
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:09
Не можу відкрити всю статтю, бо контент платний...
Французький лікар попереджає, що Франція втратила контроль над вірусом.
https://www.marketwatch.com/story/frenc
... latestnews
Уявляєте, який локдаун намальовується в Ойропі??? І які будуть наслідки для фонди?
change_pm
Повідомлень: 2436
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:27
change_pm написав:
зі. Мені виділене не подобається шортити. Мені сподобалось шортити BIGC. Літає, як рокета!
А на европейских рынках не торгуете?
Gastarbaiter
Повідомлень: 1725
З нами з: 26.02.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 297 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:53
Markets Need Stimulus, Period The markets need more stimulus, and it doesn't look like they are going to get it. Nancy Pelosi and the Democratic-controlled Congress seem to be stalling regarding pre-election stimulus, and time is running out. With just about a week until the election I don't think anything is going to get passed https://seekingalpha.com/article/438137 ... eling-this
change_pm
Повідомлень: 2436
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 550 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:06
change_pm написав:
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
Завтра-послезавтра всё отстрелит вверх. После выборов - дико вверх при любом исходе.
Libo
2
Повідомлень: 8496
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4058 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор