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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14

  Libo написав:
  change_pm написав:Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...


Завтра-послезавтра всё отстрелит вверх. После выборов - дико вверх при любом исходе. 8)


якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:20

  greenozon написав:якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)


Ми зараз далеко не на рівні коріння. 8) Коріння починало зростати ще у 2009-му. :wink:
Libo
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