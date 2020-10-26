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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14
Libo написав: change_pm написав:
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
Завтра-послезавтра всё отстрелит вверх. После выборов - дико вверх при любом исходе.
якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:20
greenozon написав:
якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
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Ми зараз далеко не на рівні коріння.
Коріння починало зростати ще у 2009-му.
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