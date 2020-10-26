якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14
якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:20
Додано: Вів 27 жов, 2020 07:45
Пару думок....
По словам Лібо скоро отстрелит вверх... Чому думаю, що ні:
- стимулів не буде до виборів, а можливо і до січня 21 року,
- нові локдауни,
- стрьомні президентські перегони,
- більшість компаній, хоч і показали гарні результати, але все ж мають мінуси по рік/рік. При цьому всі аналітики тільки переписують ТП все вище і вище.
Аналітики ці працюють не на мене і Лібо, а на великий капітал, тому іхня ціль - заганяти манюпас.
Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?
Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...
А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).
Як мисля? Розділяєте?
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