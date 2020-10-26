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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14

  Libo написав:
  change_pm написав:Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо? :)

зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...


Завтра-послезавтра всё отстрелит вверх. После выборов - дико вверх при любом исходе. 8)


якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:20

  greenozon написав:якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)


Ми зараз далеко не на рівні коріння. 8) Коріння починало зростати ще у 2009-му. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 07:45

Пару думок....

По словам Лібо скоро отстрелит вверх... Чому думаю, що ні:

- стимулів не буде до виборів, а можливо і до січня 21 року,
- нові локдауни,
- стрьомні президентські перегони,
- більшість компаній, хоч і показали гарні результати, але все ж мають мінуси по рік/рік. При цьому всі аналітики тільки переписують ТП все вище і вище.
Аналітики ці працюють не на мене і Лібо, а на великий капітал, тому іхня ціль - заганяти манюпас.

Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?

Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...

А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).

Як мисля? Розділяєте?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:49

  change_pm написав:Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?

Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...

А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).

Як мисля? Розділяєте?

Или после -10% с криком "О, подешевело! Надабрать!" налетит новый 1 млн. робингудов.
Gastarbaiter
 
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