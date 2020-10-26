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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14
Libo написав: change_pm написав:
Як колегам сьогоднішній ринок? Сподіваюсь в лонги не ліземо?
зі. Поки явних лонгових історій імхо немає...
Завтра-послезавтра всё отстрелит вверх. После выборов - дико вверх при любом исходе.
якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:20
greenozon написав:
якщо дивитись в воду то й коріння дерев росте до неба..
(с)
Ми зараз далеко не на рівні коріння.
Коріння починало зростати ще у 2009-му.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 07:45
По словам Лібо скоро отстрелит вверх... Чому думаю, що ні:
- стимулів не буде до виборів, а можливо і до січня 21 року,
- нові локдауни,
- стрьомні президентські перегони,
- більшість компаній, хоч і показали гарні результати, але все ж мають мінуси по рік/рік. При цьому всі аналітики тільки переписують ТП все вище і вище.
Аналітики ці працюють не на мене і Лібо, а на великий капітал, тому іхня ціль - заганяти манюпас.
Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?
Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...
А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).
Як мисля? Розділяєте?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:49
change_pm написав:
Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?
Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...
А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).
Як мисля? Розділяєте?
Или после -10% с криком "О, подешевело! Надабрать!" налетит новый 1 млн. робингудов.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:29
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:34
Zaibiscze! Нарешті почнеш портфель формувати?
ps. Я чого питаю про портфель ... Може все ж таки тут розпочнуться дискусії про те, що ж краще за все покласти в портфель молодим і красивим?!
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:43
change_pm написав:
Zaibiscze! Нарешті почнеш портфель формувати?
ps. Я чого питаю про портфель ... Може все ж таки тут розпочнуться дискусії про те, що ж краще за все покласти в портфель молодим і красивим?!
Если честно - уже начал. Так что всем быть на чеку. Сейчас что-то точно произойдет.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:01
airmax78 написав: change_pm написав:
Zaibiscze! Нарешті почнеш портфель формувати?
ps. Я чого питаю про портфель ... Може все ж таки тут розпочнуться дискусії про те, що ж краще за все покласти в портфель молодим і красивим?!
Если честно - уже начал
. Так что всем быть на чеку. Сейчас что-то точно произойдет.
Kurwo!
Коли? В п"ятиницю? Чи вчора?
зі. Про таке треба попереджати. Ми ж ще пам"ятаємо Голосуху, ... і які були наслідки для ринка )))
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:06
change_pm написав:
Про таке треба попереджати. Ми ж ще пам"ятаємо Голосуху, ... і які були наслідки для ринка )))
И не говори! Выступление главы ФРС хоть событие и меньшей важности для рынков, но объявляется всегда заблаговременно - чтобы все знали и держали руку на пульсе. А тут сильнейший торговый сигнал, и хрен узнаешь, когда и в какую сторону...
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:18
zРадио написав: change_pm написав:
Про таке треба попереджати. Ми ж ще пам"ятаємо Голосуху, ... і які були наслідки для ринка )))
И не говори! Выступление главы ФРС хоть событие и меньшей важности для рынков, но объявляется всегда заблаговременно - чтобы все знали и держали руку на пульсе. А тут сильнейший торговый сигнал, и хрен узнаешь, когда и в какую сторону...
Імхо нам треба в календар добавити два сигнали:
- покупки airmax,
- деривативи на кавалірки флая )))
А то я як "тібіл", придивляюсь, шо там пілоська з мучним каже, чи що там в записах ФРС і ІЦБ, а тут такі сигнали просто не озвучуються ... діла ... !!!
зі. Вже п*** вже, але завтра зранку (американського) ще щось зашорчу )))) Мабудь солар ... чи Теслу ... чи нафту ....
ззі. Треба більше інфі від airmax ...
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