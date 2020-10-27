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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:08
Нужно больше инфы от создателя ветки. А то он куда-то пропал, затаился.
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airmax78
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Додано: Сер 28 жов, 2020 00:34
airmax78 написав:
Нужно больше инфы от создателя ветки. А то он куда-то пропал, затаился.
А в чем, собственно, проблема? Как только ты что-то покупаешь - оно становится перекупленным и просится вниз. Как только продаешь - перепроданным и просится вверх. Просто, как апельсин (с)
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