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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:08
Re: Идеи для торговли на рынках США
Нужно больше инфы от создателя ветки. А то он куда-то пропал, затаился.
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:34
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:17
Re: Идеи для торговли на рынках США
Вы еще пытаетесь обыграть индекс))
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:28
Панімаєш ... маладіє, гарачіє ... депо поки перше не злили ...
зі. Я дуже гарно, практично на хаях зашортіл Русел 2000. Німечинна вже збирається закривати економіку, Штатам від сили залишився тиджень до закриття.
Імхо, падіння на 20% по всім індексам точна буде.
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