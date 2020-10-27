Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:08
Нужно больше инфы от создателя ветки. А то он куда-то пропал, затаился.
airmax78
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Додано: Сер 28 жов, 2020 00:34
airmax78 написав:
Нужно больше инфы от создателя ветки. А то он куда-то пропал, затаился.
А в чем, собственно, проблема? Как только ты что-то покупаешь - оно становится перекупленным и просится вниз. Как только продаешь - перепроданным и просится вверх. Просто, как апельсин (с)
zРадио
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:17
Вы еще пытаетесь обыграть индекс))
St/2
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:28
St/2 написав: Вы
еще пытаетесь обыграть индекс))
Панімаєш ... маладіє, гарачіє ... депо поки перше не злили ...
зі. Я дуже гарно, практично на хаях зашортіл Русел 2000. Німечинна вже збирається закривати економіку, Штатам від сили залишився тиджень до закриття.
Імхо, падіння на 20% по всім індексам точна буде.
change_pm
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:38
St/2 написав:
Вы еще пытаетесь обыграть индекс))
Создатель ветки обыграл индекс с разгромным счетом. Мы тоже так хотим.
airmax78
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:44
airmax78 написав: St/2 написав:
Вы еще пытаетесь обыграть индекс))
Создатель ветки обыграл индекс с разгромным счетом. Мы тоже так хотим.
Сейчас на своей яхте на Карибах и там слабый интернет, и очень красивые девушки потому на связь не выходит ))
St/2
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:51
St/2 написав: airmax78 написав: St/2 написав:
Вы еще пытаетесь обыграть индекс))
Создатель ветки обыграл индекс с разгромным счетом. Мы тоже так хотим.
Сейчас на своей яхте
на Карибах
и там слабый интернет, и очень красивые девушки потому на связь не выходит ))
Ха, Каріби!
Замовив SPCE переліт на Місяць 22 жовтня, а Нокія ще не встигла 4Джі побудувати, то сидить без сигналу зовсім
change_pm
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:56
Как мы будем платить за кризис? ММТ и дигитальные деньги
https://www.youtube.com/watch?v=PxaHIZFhPHA
change_pm
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:58
Есть истории, как заработали состояние на акциях, IPO, биткоинах, недвиге в Киеве, бинарных опционах (хотя нет, таких историй нет).
Истории есть, но статистики нет. Почему нет статистики? Потому что нет особо умных людей, нет устойчивых высокодоходных систем.
St/2
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:00
Не смотрел именно это видео, но пару видосов авторам просмотрел полностью.
У каждого своя картина мира созданная на основе личного опыта. Он в прошлом банкир, живет в Германии. Потому и смотрит на мир через эту призму.
St/2
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