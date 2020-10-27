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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:08

Re: Идеи для торговли на рынках США

Нужно больше инфы от создателя ветки. А то он куда-то пропал, затаился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:34

  airmax78 написав:Нужно больше инфы от создателя ветки. А то он куда-то пропал, затаился.


А в чем, собственно, проблема? Как только ты что-то покупаешь - оно становится перекупленным и просится вниз. Как только продаешь - перепроданным и просится вверх. Просто, как апельсин (с) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:17

Re: Идеи для торговли на рынках США

Вы еще пытаетесь обыграть индекс))
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:28

  St/2 написав:Вы еще пытаетесь обыграть индекс))

Панімаєш ... маладіє, гарачіє ... депо поки перше не злили ... :)

зі. Я дуже гарно, практично на хаях зашортіл Русел 2000. Німечинна вже збирається закривати економіку, Штатам від сили залишився тиджень до закриття.

Імхо, падіння на 20% по всім індексам точна буде.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:38

  St/2 написав:Вы еще пытаетесь обыграть индекс))

Создатель ветки обыграл индекс с разгромным счетом. Мы тоже так хотим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:44

  airmax78 написав:
  St/2 написав:Вы еще пытаетесь обыграть индекс))

Создатель ветки обыграл индекс с разгромным счетом. Мы тоже так хотим.


Сейчас на своей яхте на Карибах и там слабый интернет, и очень красивые девушки потому на связь не выходит ))
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:51

  St/2 написав:
  airmax78 написав:
  St/2 написав:Вы еще пытаетесь обыграть индекс))

Создатель ветки обыграл индекс с разгромным счетом. Мы тоже так хотим.


Сейчас на своей яхте на Карибах и там слабый интернет, и очень красивые девушки потому на связь не выходит ))

Ха, Каріби!
Замовив SPCE переліт на Місяць 22 жовтня, а Нокія ще не встигла 4Джі побудувати, то сидить без сигналу зовсім :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:56

Обговоримо?

Как мы будем платить за кризис? ММТ и дигитальные деньги


https://www.youtube.com/watch?v=PxaHIZFhPHA
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:58

Re: Идеи для торговли на рынках США

Есть истории, как заработали состояние на акциях, IPO, биткоинах, недвиге в Киеве, бинарных опционах (хотя нет, таких историй нет).
Истории есть, но статистики нет.

Почему нет статистики? Потому что нет особо умных людей, нет устойчивых высокодоходных систем.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:00

  change_pm написав:
Как мы будем платить за кризис? ММТ и дигитальные деньги


https://www.youtube.com/watch?v=PxaHIZFhPHA

Не смотрел именно это видео, но пару видосов авторам просмотрел полностью.
У каждого своя картина мира созданная на основе личного опыта. Он в прошлом банкир, живет в Германии. Потому и смотрит на мир через эту призму.
St/2
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