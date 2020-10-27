change_pm написав:Імхо, падіння на 20% по всім індексам точна буде.
Уже падение адекватно ситуации. Можно закупаться и уходить в краткосрочный отпуск на гэллоуин. Движуха начнется потом. Когда один на один наложатся три фактора - стимул, завершение выборов и спад второй волны чумы. Всё именно так и будет. Будете грести лопатами.
Выручка GE грохнулась на 17% y-o-y в 3-м квартале. Вообще наблюдаю, что в текущих публикуемых отчетностям говна намного больше, чем было в отчетностях за 2-й квартал. Особенно это касается B2B-сектора, и наводит на мысль о системном и длительном характере проблем крупного бизнеса. Из-за своей медлительности в принятии решений, результаты их антикризисных оптимизаций только начинают проявляться. 2-й квартал прошел еще по касательной, а дальше - обвал с медленным-медленным восстановлением
zРадио написав:Выручка GE грохнулась на 17% y-o-y в 3-м квартале. Вообще наблюдаю, что в текущих публикуемых отчетностям говна намного больше, чем было в отчетностях за 2-й квартал. Особенно это касается B2B-сектора, и наводит на мысль о системном и длительном характере проблем крупного бизнеса. Из-за своей медлительности в принятии решений, результаты их антикризисных оптимизаций только начинают проявляться. 2-й квартал прошел еще по касательной, а дальше - обвал с медленным-медленным восстановлением
Ось тому я дуже сомніваюсь в лозиці - бай зе діп ... імхо ... після уан діп, буде мінімум ще один діп.
Особливо, якщо, наприклад, стимулів не буде, чи будуть дуже малі ?!
change_pm написав:Про таке треба попереджати. Ми ж ще пам"ятаємо Голосуху, ... і які були наслідки для ринка )))
И не говори! Выступление главы ФРС хоть событие и меньшей важности для рынков, но объявляется всегда заблаговременно - чтобы все знали и держали руку на пульсе. А тут сильнейший торговый сигнал, и хрен узнаешь, когда и в какую сторону...
Імхо нам треба в календар добавити два сигнали:
- покупки airmax, - деривативи на кавалірки флая )))
А то я як "тібіл", придивляюсь, шо там пілоська з мучним каже, чи що там в записах ФРС і ІЦБ, а тут такі сигнали просто не озвучуються ... діла ... !!!
зі. Вже п і з д н о сьогодні, але завтра зранку (американського) ще щось зашорчу )))) Мабудь солар ... чи Теслу ... чи нафту ....
ззі. Треба більше інфі від airmax ...
Хм....
Нафту, імхо, п*** шортити, вже -5 % наразі. Хоча, пам"ятаю, якось навесні вона на - 30 ходила )))) то може і не п***?
zРадио написав:Выручка GE грохнулась на 17% y-o-y в 3-м квартале. Вообще наблюдаю, что в текущих публикуемых отчетностям говна намного больше, чем было в отчетностях за 2-й квартал. Особенно это касается B2B-сектора, и наводит на мысль о системном и длительном характере проблем крупного бизнеса. Из-за своей медлительности в принятии решений, результаты их антикризисных оптимизаций только начинают проявляться. 2-й квартал прошел еще по касательной, а дальше - обвал с медленным-медленным восстановлением
Але інвестори бачать тут можливість купити дешевше - бай зе діп...
GE +6.1% premarket
зі. Я вже починаю розмірковувати, як аналітик якогось GS, iShares, etc ))))