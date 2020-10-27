RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:20

  change_pm написав:Імхо, падіння на 20% по всім індексам точна буде.


Уже падение адекватно ситуации.
Можно закупаться и уходить в краткосрочный отпуск на гэллоуин.
Движуха начнется потом. Когда один на один наложатся три фактора - стимул, завершение выборов и спад второй волны чумы. Всё именно так и будет.
Будете грести лопатами. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8505
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4058 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37

Re: Идеи для торговли на рынках США

Приглашаю всех на телеграм чат о трейдинге, о валютные рынки, 3000 трейдеров и никакой рекламы. https://t.me/forexcharly
piiterr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:45

Libo
По Короне дивер, скоро пойдет разворот.
Зображення
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10738
З нами з: 02.09.08
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:32

Выручка GE грохнулась на 17% y-o-y в 3-м квартале. Вообще наблюдаю, что в текущих публикуемых отчетностям говна намного больше, чем было в отчетностях за 2-й квартал. Особенно это касается B2B-сектора, и наводит на мысль о системном и длительном характере проблем крупного бизнеса. Из-за своей медлительности в принятии решений, результаты их антикризисных оптимизаций только начинают проявляться. 2-й квартал прошел еще по касательной, а дальше - обвал с медленным-медленным восстановлением
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7994
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:04

  zРадио написав:Выручка GE грохнулась на 17% y-o-y в 3-м квартале. Вообще наблюдаю, что в текущих публикуемых отчетностям говна намного больше, чем было в отчетностях за 2-й квартал. Особенно это касается B2B-сектора, и наводит на мысль о системном и длительном характере проблем крупного бизнеса. Из-за своей медлительности в принятии решений, результаты их антикризисных оптимизаций только начинают проявляться. 2-й квартал прошел еще по касательной, а дальше - обвал с медленным-медленным восстановлением

Ось тому я дуже сомніваюсь в лозиці - бай зе діп ... імхо ... після уан діп, буде мінімум ще один діп.

Особливо, якщо, наприклад, стимулів не буде, чи будуть дуже малі ?!
change_pm
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:19

Так, реб"ята, давайте порозмірковуємо ...

Дивимось на картинку
Зображення
https://www.marketwatch.com/investing/s ... latestnews

Динаміка за 52 тижні. Про локдауні шанс сходити хорошо вниз. 59% акцій в шотрі.
План компанії на бай-бек.

Тут є два варіанти:
- шорт сквіз і виніс на 30-40-50????
- можна гарно шортанути і рубанути 20-30-50%.

За які варіанти проголосуємо??? :D
change_pm
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:01

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  change_pm написав:Про таке треба попереджати. Ми ж ще пам"ятаємо Голосуху, ... і які були наслідки для ринка )))


И не говори! Выступление главы ФРС хоть событие и меньшей важности для рынков, но объявляется всегда заблаговременно - чтобы все знали и держали руку на пульсе. А тут сильнейший торговый сигнал, и хрен узнаешь, когда и в какую сторону...

Імхо нам треба в календар добавити два сигнали:

- покупки airmax,
- деривативи на кавалірки флая )))

А то я як "тібіл", придивляюсь, шо там пілоська з мучним каже, чи що там в записах ФРС і ІЦБ, а тут такі сигнали просто не озвучуються ... діла ... !!!


зі. Вже п і з д н о сьогодні, але завтра зранку (американського) ще щось зашорчу )))) Мабудь солар ... чи Теслу ... чи нафту ....

ззі. Треба більше інфі від airmax ...

Хм....

Нафту, імхо, п*** шортити, вже -5 % наразі. Хоча, пам"ятаю, якось навесні вона на - 30 ходила )))) то може і не п***?
change_pm
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:05

  zРадио написав:Выручка GE грохнулась на 17% y-o-y в 3-м квартале. Вообще наблюдаю, что в текущих публикуемых отчетностям говна намного больше, чем было в отчетностях за 2-й квартал. Особенно это касается B2B-сектора, и наводит на мысль о системном и длительном характере проблем крупного бизнеса. Из-за своей медлительности в принятии решений, результаты их антикризисных оптимизаций только начинают проявляться. 2-й квартал прошел еще по касательной, а дальше - обвал с медленным-медленным восстановлением

Але інвестори бачать тут можливість купити дешевше - бай зе діп...

GE +6.1% premarket


зі. Я вже починаю розмірковувати, як аналітик якогось GS, iShares, etc ))))
change_pm
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 82838485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.