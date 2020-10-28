Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?
зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.
Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29
Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?
зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.
Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45
Вероятно, ожидания рынка были еще хуже, и акции GE проактивно перепродали. Но я говорил не столько о фондовой стоимости, сколько о положении вещей в реальной экономике. Рано, или поздно, эмиссионную пенку снимут с рынка. Даже в случае победы Байдена. Сперва будет краткосрочная эйфория, а дальше - коррекция. Тем более, что зимой ВВП снова уйдет в пике
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