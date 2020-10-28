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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29

  change_pm написав:
  change_pm написав:В кого, які плани по проходженню перезиденських перегонів і майбутнього локдайну?

Я всі спекулятивні лонги закрив, Насдак/СП зашортив... :)

На зараз + 4.7, + 6.7 ..... діла .... що діється? і чого чекати далі?


Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?

зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.

Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45

  change_pm написав:Але інвестори бачать тут можливість купити дешевше - бай зе діп...

GE +6.1% premarket




Вероятно, ожидания рынка были еще хуже, и акции GE проактивно перепродали. Но я говорил не столько о фондовой стоимости, сколько о положении вещей в реальной экономике. Рано, или поздно, эмиссионную пенку снимут с рынка. Даже в случае победы Байдена. Сперва будет краткосрочная эйфория, а дальше - коррекция. Тем более, что зимой ВВП снова уйдет в пике
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