Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?
зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.
Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29
Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?
зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.
Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45
Вероятно, ожидания рынка были еще хуже, и акции GE проактивно перепродали. Но я говорил не столько о фондовой стоимости, сколько о положении вещей в реальной экономике. Рано, или поздно, эмиссионную пенку снимут с рынка. Даже в случае победы Байдена. Сперва будет краткосрочная эйфория, а дальше - коррекция. Тем более, что зимой ВВП снова уйдет в пике
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:42
Или на 300. Не может ведь этот технопузырь вечно расти. Рано или поздно будет нормальная коррекция до экономически обоснованных уровней. Хомяки гребут, пока растет. Будут ли так же гребсти, когда начнет падать? Ну Теслу еще поддержат прихожане "церкви святого Илона", а остальное?
Хотя, ваш сценарий тоже возможен. Хомяк может и удивить.
|