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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29

  change_pm написав:
  change_pm написав:В кого, які плани по проходженню перезиденських перегонів і майбутнього локдайну?

Я всі спекулятивні лонги закрив, Насдак/СП зашортив... :)

На зараз + 4.7, + 6.7 ..... діла .... що діється? і чого чекати далі?


Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?

зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.

Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45

  change_pm написав:Але інвестори бачать тут можливість купити дешевше - бай зе діп...

GE +6.1% premarket




Вероятно, ожидания рынка были еще хуже, и акции GE проактивно перепродали. Но я говорил не столько о фондовой стоимости, сколько о положении вещей в реальной экономике. Рано, или поздно, эмиссионную пенку снимут с рынка. Даже в случае победы Байдена. Сперва будет краткосрочная эйфория, а дальше - коррекция. Тем более, что зимой ВВП снова уйдет в пике
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:42

  Libo написав:Уже можно паковаться Теслой, чтоб просто, тупо и жирно хапануть. Победит Байден - сразу улетит за $500 и будет сотка на акции. 8)

Или на 300. Не может ведь этот технопузырь вечно расти. Рано или поздно будет нормальная коррекция до экономически обоснованных уровней. Хомяки гребут, пока растет. Будут ли так же гребсти, когда начнет падать? Ну Теслу еще поддержат прихожане "церкви святого Илона", а остальное?
Хотя, ваш сценарий тоже возможен. Хомяк может и удивить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:42

  Gastarbaiter написав: ... технопузырь вечно расти ... экономически обоснованных уровней ...

За 2020 год основные ЦБ планеты влили порядка 10 трлн дол.
Инвестор может считать свой капитал в $, а можно в количестве акций (понятно, что акций индексного фонда или очень широкого портфеля).
Еще не забывает, $16 трлн у американских домохозяйств на депозитах, порядка $6 трлн только у немцев. И это все под реальную отрицательную ставку. 80% долга, а это сотня трлн котируется под отрицательную ставку. Это не сопоставимые суммы с размером рынка акций.
Сейчас возникает ранее не виданная ситуация. Потребительская инфляция сильно отрывается от инвестиционной.
Условная морковь и макароны дешевеют, так как технологии их производства становятся совершеннее. С другой стороны, компании которые создают эти технологии дорожают. А так как их мало, а денег много, то дорожают очень активно.

И в целом, о каких "экономически обоснованных уровнях" можно говорить, если теория создавалась во времена золотого стандарта? Тогда деньги были основой координат, точкой отсчета. А сейчас деньги тоже подвижны, их ценность меняется, может как расти так и падать. Все ЦБ стремятся снижать стоимость денег. Потому хомячки, это как раз матрасные депозитчики, которые сидят на кеше.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:52

Re: Идеи для торговли на рынках США

Cash is trash (c) Застрять рогами в кэше.
airmax78
 
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