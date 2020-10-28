Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?
зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.
Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29
Так, хлопці, хто тут, як я ринок зашортив? До яких цифор думаєте в шортах ходити?
зі. Я думаю сидіти до МА 200 по індексам, там можливо буде відскок, а можливо і ні.
Ну, якщо МА 200 проб"є, тоді носимо шорти далі
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45
Вероятно, ожидания рынка были еще хуже, и акции GE проактивно перепродали. Но я говорил не столько о фондовой стоимости, сколько о положении вещей в реальной экономике. Рано, или поздно, эмиссионную пенку снимут с рынка. Даже в случае победы Байдена. Сперва будет краткосрочная эйфория, а дальше - коррекция. Тем более, что зимой ВВП снова уйдет в пике
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:42
Или на 300. Не может ведь этот технопузырь вечно расти. Рано или поздно будет нормальная коррекция до экономически обоснованных уровней. Хомяки гребут, пока растет. Будут ли так же гребсти, когда начнет падать? Ну Теслу еще поддержат прихожане "церкви святого Илона", а остальное?
Хотя, ваш сценарий тоже возможен. Хомяк может и удивить.
Додано: Чет 29 жов, 2020 08:42
За 2020 год основные ЦБ планеты влили порядка 10 трлн дол.
Инвестор может считать свой капитал в $, а можно в количестве акций (понятно, что акций индексного фонда или очень широкого портфеля).
Еще не забывает, $16 трлн у американских домохозяйств на депозитах, порядка $6 трлн только у немцев. И это все под реальную отрицательную ставку. 80% долга, а это сотня трлн котируется под отрицательную ставку. Это не сопоставимые суммы с размером рынка акций.
Сейчас возникает ранее не виданная ситуация. Потребительская инфляция сильно отрывается от инвестиционной.
Условная морковь и макароны дешевеют, так как технологии их производства становятся совершеннее. С другой стороны, компании которые создают эти технологии дорожают. А так как их мало, а денег много, то дорожают очень активно.
И в целом, о каких "экономически обоснованных уровнях" можно говорить, если теория создавалась во времена золотого стандарта? Тогда деньги были основой координат, точкой отсчета. А сейчас деньги тоже подвижны, их ценность меняется, может как расти так и падать. Все ЦБ стремятся снижать стоимость денег. Потому хомячки, это как раз матрасные депозитчики, которые сидят на кеше.
Додано: Чет 29 жов, 2020 08:52
Re: Идеи для торговли на рынках США
Cash is trash (c) Застрять рогами в кэше.
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:56
Т.е. выручка, прибыль, кэш-флу стали совершенно бесполезными понятиями? Акционер Теслы не осознает, что реально он владеет только 10 долларами из рыночной цены акции, а остальные 390 - это надежда на светлое будущее? Что цена может вырасти только за счет притока следующих "верующих"?
Я понимаю про стоимость денег. Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:32
Надо отдать должное, что Тесла изменила мировой автопром сильнее, чем Apple изменила рынок телефонов. И если все пойдет по плану Маска, пусть и с задержкой, то Тесла изменит и способ вождения автомобиля. Можно, конечно, хейтить Тесла (за то что вовремя не купил), но объективно - это уникальная компания. Поэтому и ценообразование на ее акции - уникальное.
P.S. Очень хочу, чтобы цена акций Тесла обвалилась хотя бы в 2-3 раза.
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:10
Интересно, скольким людям важно наличие автопилота? Как эта функция может быть использована в реальном городском движении, когда нужно где-то понаглеть, где-то наоборот уступить? Не слишком ли вы переоцениваете ее значимость? И так ли она неповторима силами других компаний?
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