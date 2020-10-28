Додано: Чет 29 жов, 2020 08:42

Gastarbaiter написав: ... технопузырь вечно расти ... экономически обоснованных уровней ... ... технопузырь вечно расти ... экономически обоснованных уровней ...

За 2020 год основные ЦБ планеты влили порядка 10 трлн дол.Инвестор может считать свой капитал в $, а можно в количестве акций (понятно, что акций индексного фонда или очень широкого портфеля).Еще не забывает, $16 трлн у американских домохозяйств на депозитах, порядка $6 трлн только у немцев. И это все под реальную отрицательную ставку. 80% долга, а это сотня трлн котируется под отрицательную ставку. Это не сопоставимые суммы с размером рынка акций.Сейчас возникает ранее не виданная ситуация. Потребительская инфляция сильно отрывается от инвестиционной.Условная морковь и макароны дешевеют, так как технологии их производства становятся совершеннее. С другой стороны, компании которые создают эти технологии дорожают. А так как их мало, а денег много, то дорожают очень активно.И в целом, о каких "экономически обоснованных уровнях" можно говорить, если теория создавалась во времена золотого стандарта? Тогда деньги были основой координат, точкой отсчета. А сейчас деньги тоже подвижны, их ценность меняется, может как расти так и падать. Все ЦБ стремятся снижать стоимость денег. Потому хомячки, это как раз матрасные депозитчики, которые сидят на кеше.