RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 85868788>
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:49

Re: Идеи для торговли на рынках США

А в пробке? А в незнакомом городе? Это не говоря уже о службах автономных такси и грузоперевозчиков. Это революция.
airmax78
 
Повідомлень: 36477
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:51

  Gastarbaiter написав: Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?

Интересно, что за реальные компании? Можно примеры?
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10741
З нами з: 02.09.08
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:02

  Gastarbaiter написав:Не думаю, что большинство людей регулярно ездят на сотни километров между городами. Это дальнобоям будет счастье. Но они и сейчас могут гуськом на темпомате ездить, втыкая в сериальчик.

Вы купили авто за 100к, через 5 лет даже при не большом пробеге она будет 20-30к. Влет на 70к. Пусть Вы проедите 70к за 5 лет, реально на дорогих авто пробег меньше.
Вот и получается, что Вы тратите около 1 дол в за 1 км. Топливо тут значения не имеет.
Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.
А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.

А дальняки, для этого осталось увеличить емкость в 3 раза. Плотность хранения данных увеличилась в миллион раз за 20 лет. Так что 3 раза это пустяк для прогресса.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10741
З нами з: 02.09.08
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:31

Може достатньо? :)

Gastarbaiter і airmax78 ...

Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))

Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...

Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.

Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО! :)
change_pm
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:31

  St/2 написав:Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.
А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.

Где работать? О чем вы? Это какое-то совместное использование? Или что?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 26.02.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:34

  St/2 написав:
  Gastarbaiter написав:Не думаю, что большинство людей регулярно ездят на сотни километров между городами. Это дальнобоям будет счастье. Но они и сейчас могут гуськом на темпомате ездить, втыкая в сериальчик.

Вы купили авто за 100к, через 5 лет даже при не большом пробеге она будет 20-30к. Влет на 70к. Пусть Вы проедите 70к за 5 лет, реально на дорогих авто пробег меньше.
Вот и получается, что Вы тратите около 1 дол в за 1 км. Топливо тут значения не имеет.
Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.
А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.

А дальняки, для этого осталось увеличить емкость в 3 раза. Плотность хранения данных увеличилась в миллион раз за 20 лет. Так что 3 раза это пустяк для прогресса.

Ха, з такими ставками на нулі, я б і сам купив Теслу і здав би в оренду.

ОК бузінес, працює 24/7 - мудохатись з водіями не треба, тільки кріптогривня на рахунок в ЦБ крапає, а пан Любченко отримує 18+1.5 митарських...
change_pm
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:36

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Надо отдать должное, что Тесла изменила мировой автопром сильнее, чем Apple изменила рынок телефонов. И если все пойдет по плану Маска, пусть и с задержкой, то Тесла изменит и способ вождения автомобиля. Можно, конечно, хейтить Тесла (за то что вовремя не купил), но объективно - это уникальная компания. Поэтому и ценообразование на ее акции - уникальное.

Интересно, скольким людям важно наличие автопилота? Как эта функция может быть использована в реальном городском движении, когда нужно где-то понаглеть, где-то наоборот уступить? Не слишком ли вы переоцениваете ее значимость? И так ли она неповторима силами других компаний?

Каждый раз на трассе я думаю об одном и том же: какого х я должен вперившись в дорогу глазами, часами тупо сидеть, когда от меня практически ничего не нужно. Львиная доля лобовых столкновений и вылетов в кювет - результат того, что люди засыпают за рулем. Тесла положит этому конец. Это революция. И да, конкуренты отстали на многие годы и по ПО, и по железу. Не говоря уже о данных, собираемых Тесла непрерывно с каждого выпущенного автомобиля. Что-то я адептом стал. Верный признак того, что Тесла сейчас обвалится.

Будеш лося різати, чи інвестором став?

Питаю чисто з практичних міркувань, коли мені шорти закривати? Хочу підв"язати до "лося"...
change_pm
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:42

change_pm Я скажу.
airmax78
 
Повідомлень: 36477
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:44

  change_pm написав:Gastarbaiter і airmax78 ...

Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))

Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...

Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.

Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО! :)

Да пожалуйста. Можем про Нетфликс поговорить, например. Про Зум. Про что хотите. Хоть про Николу :mrgreen: (хотя про покойников плохо не говорят...). Цены абсолютно оторваны от реального положения дел и уже учитывают весь потенциальный прогресс на 20 лет вперед.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 26.02.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:48

  airmax78 написав:change_pm Я скажу.

Дженькі! :)

Шерінг оф експеріенс:

Читав, що більшість людей просадки більше, ніж 30% не витримують.
Бог милував, я тільки по одному тікеру на -28% уходив, ну нервувався, але можна тримати. Наразі +.

Наразі деякі позиції в мінус, але пофіг))) не 30 же ж відсотків...

А ось просадку на 50-70% не знаю чи витримаю морально ... ?
change_pm
 
Повідомлень: 2468
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 85868788>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25979)
29.10.2020 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.