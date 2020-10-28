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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:49
А в пробке? А в незнакомом городе? Это не говоря уже о службах автономных такси и грузоперевозчиков. Это революция.
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airmax78
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:51
Gastarbaiter написав:
Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?
Интересно, что за реальные компании? Можно примеры?
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St/2
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:02
Gastarbaiter написав:
Не думаю, что большинство людей регулярно ездят на сотни километров между городами. Это дальнобоям будет счастье. Но они и сейчас могут гуськом на темпомате ездить, втыкая в сериальчик.
Вы купили авто за 100к, через 5 лет даже при не большом пробеге она будет 20-30к. Влет на 70к. Пусть Вы проедите 70к за 5 лет, реально на дорогих авто пробег меньше.
Вот и получается, что Вы тратите около 1 дол в за 1 км. Топливо тут значения не имеет.
Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.
А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.
А дальняки, для этого осталось увеличить емкость в 3 раза. Плотность хранения данных увеличилась в миллион раз за 20 лет. Так что 3 раза это пустяк для прогресса.
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St/2
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:31
Gastarbaiter і airmax78 ...
Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))
Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...
Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.
Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО!
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change_pm
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:31
St/2 написав:
Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.
А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.
Где работать? О чем вы? Это какое-то совместное использование? Или что?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:34
St/2 написав: Gastarbaiter написав:
Не думаю, что большинство людей регулярно ездят на сотни километров между городами. Это дальнобоям будет счастье. Но они и сейчас могут гуськом на темпомате ездить, втыкая в сериальчик.
Вы купили авто за 100к, через 5 лет даже при не большом пробеге она будет 20-30к. Влет на 70к. Пусть Вы проедите 70к за 5 лет, реально на дорогих авто пробег меньше.
Вот и получается, что Вы тратите около 1 дол в за 1 км. Топливо тут значения не имеет.
Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.А если тесла
Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.
А дальняки, для этого осталось увеличить емкость в 3 раза. Плотность хранения данных увеличилась в миллион раз за 20 лет. Так что 3 раза это пустяк для прогресса.
Ха, з такими ставками на нулі, я б і сам купив Теслу і здав би в оренду.
ОК бузінес, працює 24/7 - мудохатись з водіями не треба, тільки кріптогривня на рахунок в ЦБ крапає, а пан Любченко отримує 18+1.5 митарських...
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change_pm
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:36
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Надо отдать должное, что Тесла изменила мировой автопром сильнее, чем Apple изменила рынок телефонов. И если все пойдет по плану Маска, пусть и с задержкой, то Тесла изменит и способ вождения автомобиля.
Можно, конечно, хейтить Тесла (за то что вовремя не купил), но объективно - это уникальная компания. Поэтому и ценообразование на ее акции - уникальное.
Интересно, скольким людям важно наличие автопилота? Как эта функция может быть использована в реальном городском движении, когда нужно где-то понаглеть, где-то наоборот уступить? Не слишком ли вы переоцениваете ее значимость? И так ли она неповторима силами других компаний?
Каждый раз на трассе я думаю об одном и том же: какого х я должен вперившись в дорогу глазами, часами тупо сидеть, когда от меня практически ничего не нужно. Львиная доля лобовых столкновений и вылетов в кювет - результат того, что люди засыпают за рулем. Тесла положит этому конец. Это революция. И да, конкуренты отстали на многие годы и по ПО, и по железу. Не говоря уже о данных, собираемых Тесла непрерывно с каждого выпущенного автомобиля. Что-то я адептом стал. Верный признак того, что Тесла сейчас обвалится.
Будеш лося різати, чи інвестором став?
Питаю чисто з практичних міркувань, коли мені шорти закривати? Хочу підв"язати до "лося"...
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change_pm
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:42
change_pm Я скажу.
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airmax78
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:44
change_pm написав:
Gastarbaiter і airmax78 ...
Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))
Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...
Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.
Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО!
Да пожалуйста. Можем про Нетфликс поговорить, например. Про Зум. Про что хотите. Хоть про Николу
(хотя про покойников плохо не говорят...). Цены абсолютно оторваны от реального положения дел и уже учитывают весь потенциальный прогресс на 20 лет вперед.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:48
airmax78 написав:change_pm
Я скажу.
Дженькі!
Шерінг оф експеріенс:
Читав, що більшість людей просадки більше, ніж 30% не витримують.
Бог милував, я тільки по одному тікеру на -28% уходив, ну нервувався, але можна тримати. Наразі +.
Наразі деякі позиції в мінус, але пофіг))) не 30 же ж відсотків...
А ось просадку на 50-70% не знаю чи витримаю морально ... ?
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change_pm
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