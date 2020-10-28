Додано: Чет 29 жов, 2020 13:02

Gastarbaiter написав: Не думаю, что большинство людей регулярно ездят на сотни километров между городами. Это дальнобоям будет счастье. Но они и сейчас могут гуськом на темпомате ездить, втыкая в сериальчик. Не думаю, что большинство людей регулярно ездят на сотни километров между городами. Это дальнобоям будет счастье. Но они и сейчас могут гуськом на темпомате ездить, втыкая в сериальчик.

Вы купили авто за 100к, через 5 лет даже при не большом пробеге она будет 20-30к. Влет на 70к. Пусть Вы проедите 70к за 5 лет, реально на дорогих авто пробег меньше.Вот и получается, что Вы тратите около 1 дол в за 1 км. Топливо тут значения не имеет.Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.А дальняки, для этого осталось увеличить емкость в 3 раза. Плотность хранения данных увеличилась в миллион раз за 20 лет. Так что 3 раза это пустяк для прогресса.