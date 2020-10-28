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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:50
Gastarbaiter написав: change_pm написав:
Gastarbaiter і airmax78 ...
Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))
Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...
Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.
Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО!
Да пожалуйста. Можем про Нетфликс
поговорить, например. Про Зум. Про что хотите. Хоть про Николу
(хотя про покойников плохо не говорят...). Цены абсолютно оторваны от реального положения дел и уже учитывают весь потенциальный прогресс на 20 лет вперед.
До речі, якщо до 300 дійде, то я візьму імха. Там є потенціал до 800-1000 за 2-3-5 років...
А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:51
St/2 написав: Gastarbaiter написав:
Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?
Интересно, что за реальные компании? Можно примеры?
Да что угодно: транспорт, производство, ресурсы. Те, которые уже сегодня производят товары и услуги, а не обещают какую-то там революцию через 5 лет.
Тот же VAG, например. Который, как и Тесла, выпускает электрички, но, помимо них, еще и несколько млн. авто с ДВГ. При этом имеет капитализацию в 4 раза меньше, хотя возможностей заполнить рынок электричками у них намного больше.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:01
NEM підвищив діви на 60%
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