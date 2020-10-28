Gastarbaiter написав:change_pm написав:Gastarbaiter і airmax78 ...
Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))
Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...
Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.
Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО!
Да пожалуйста. Можем про Нетфликс поговорить, например. Про Зум. Про что хотите. Хоть про Николу (хотя про покойников плохо не говорят...). Цены абсолютно оторваны от реального положения дел и уже учитывают весь потенциальный прогресс на 20 лет вперед.
До речі, якщо до 300 дійде, то я візьму імха. Там є потенціал до 800-1000 за 2-3-5 років...
А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))