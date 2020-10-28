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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:50

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Gastarbaiter і airmax78 ...

Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))

Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...

Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.

Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО! :)

Да пожалуйста. Можем про Нетфликс поговорить, например. Про Зум. Про что хотите. Хоть про Николу :mrgreen: (хотя про покойников плохо не говорят...). Цены абсолютно оторваны от реального положения дел и уже учитывают весь потенциальный прогресс на 20 лет вперед.

До речі, якщо до 300 дійде, то я візьму імха. Там є потенціал до 800-1000 за 2-3-5 років...

А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:51

  St/2 написав:
  Gastarbaiter написав: Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?

Интересно, что за реальные компании? Можно примеры?

Да что угодно: транспорт, производство, ресурсы. Те, которые уже сегодня производят товары и услуги, а не обещают какую-то там революцию через 5 лет.
Тот же VAG, например. Который, как и Тесла, выпускает электрички, но, помимо них, еще и несколько млн. авто с ДВГ. При этом имеет капитализацию в 4 раза меньше, хотя возможностей заполнить рынок электричками у них намного больше.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:01

Re: Идеи для торговли на рынках США

NEM підвищив діви на 60% :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:15

Подивіться СолодинLivе

Прогнозує падіння СП на 2900, а може навіть в найгіршому випадку на 2200 )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:21

  change_pm написав:До речі, якщо до 300 дійде, то я візьму імха. Там є потенціал до 800-1000 за 2-3-5 років...

У Нетфликс уже 200 млн. подписчиков. При этом самый жирный рынок (США) уже охвачен. Даже если подпишутся все китайские села и африканские деревни, прибыль вырастет раз в 5 в лучшем случае. Когда Маск запустит все свои спутники и скоростной интернет будет доступен в каждой африканской деревне.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:31

  change_pm написав:А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))

Я не совсем понимаю в чем такая ценность Зума? Это же только один из многочисленных провайдеров подобных услуг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:36

  Gastarbaiter написав:
  St/2 написав:
  Gastarbaiter написав: Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?

Интересно, что за реальные компании? Можно примеры?

Тот же VAG, например. Который, как и Тесла, выпускает электрички, но, помимо них, еще и несколько млн. авто с ДВГ. При этом имеет капитализацию в 4 раза меньше, хотя возможностей заполнить рынок электричками у них намного больше.

Я тоже так думал. Но уже ж все убедились, что это не так. 3 года они доводили до ума ID3, но так и не довели. При цене очень близкой к цене M3, по начинке это все-таки автомобили между которыми технологическая, не скажу что пропасть (хотя в ряде аспектов - пропасть), но отрыв серьезный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:43

  airmax78 написав:Я тоже так думал. Но уже ж все убедились, что это не так. 3 года они доводили до ума ID3, но так и не довели. При цене очень близкой к цене M3, по начинке это все-таки автомобили между которыми технологическая, не скажу что пропасть (хотя в ряде аспектов - пропасть), но отрыв серьезный.

Даже не знаю, что для меня важнее: возможность запустить игру на планшете и скрытые ручки дверей или спидометр на привычном месте :mrgreen:

Кто в чем убедился? Рынок электричек ничтожно мал пока. Норвегия, Исландия не в счет. Массовый покупатель продолжает гребсти Тигуаны и Гольфы, не говоря уже про всякие Октавии.

  airmax78 написав:
  change_pm написав:А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))

Я не совсем понимаю в чем такая ценность Зума? Это же только один из многочисленных провайдеров подобных услуг.

Я про них вообще не слышал до вируса. Да и сейчас даже в глаза не видел. Как отстало я живу!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:56

Gastarbaiter так не будет через 3-5 лет никаких гольфов и октавий. А id3 будет по-прежнему сильно отсталее Модел 3.
airmax78
 
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