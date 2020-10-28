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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:50
Gastarbaiter написав: change_pm написав:
Gastarbaiter і airmax78 ...
Ну, вже достатньо про автопілот, Теслу і так далі. Вже по другому чи третьому колу пішли про одне і теж )))
Прогрес не зупинити ... Не треба палити 5Жді вишки, чи руйнувати парові двигуни...
Якщо планета не скотиться в 3-тю світову, то майбутне можна побачити в фільмі 5й елемент.
Можливо таке майбутне ми, 40-40+ не побачимо, але його початок - ОДНОЗНАЧНО!
Да пожалуйста. Можем про Нетфликс
поговорить, например. Про Зум. Про что хотите. Хоть про Николу
(хотя про покойников плохо не говорят...). Цены абсолютно оторваны от реального положения дел и уже учитывают весь потенциальный прогресс на 20 лет вперед.
До речі, якщо до 300 дійде, то я візьму імха. Там є потенціал до 800-1000 за 2-3-5 років...
А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:51
St/2 написав: Gastarbaiter написав:
Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?
Интересно, что за реальные компании? Можно примеры?
Да что угодно: транспорт, производство, ресурсы. Те, которые уже сегодня производят товары и услуги, а не обещают какую-то там революцию через 5 лет.
Тот же VAG, например. Который, как и Тесла, выпускает электрички, но, помимо них, еще и несколько млн. авто с ДВГ. При этом имеет капитализацию в 4 раза меньше, хотя возможностей заполнить рынок электричками у них намного больше.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:01
NEM підвищив діви на 60%
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:15
Прогнозує падіння СП на 2900, а може навіть в найгіршому випадку на 2200 )))
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:21
change_pm написав:
До речі, якщо до 300 дійде, то я візьму імха. Там є потенціал до 800-1000 за 2-3-5 років...
У Нетфликс уже 200 млн. подписчиков. При этом самый жирный рынок (США) уже охвачен. Даже если подпишутся все китайские села и африканские деревни, прибыль вырастет раз в 5 в лучшем случае. Когда Маск запустит все свои спутники и скоростной интернет будет доступен в каждой африканской деревне.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:31
change_pm написав:
А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))
Я не совсем понимаю в чем такая ценность Зума? Это же только один из многочисленных провайдеров подобных услуг.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:36
Gastarbaiter написав: St/2 написав: Gastarbaiter написав:
Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?
Интересно, что за реальные компании? Можно примеры?
Тот же VAG, например. Который, как и Тесла, выпускает электрички, но, помимо них, еще и несколько млн. авто с ДВГ. При этом имеет капитализацию в 4 раза меньше, хотя возможностей заполнить рынок электричками у них намного больше.
Я тоже так думал. Но уже ж все убедились, что это не так. 3 года они доводили до ума ID3, но так и не довели. При цене очень близкой к цене M3, по начинке это все-таки автомобили между которыми технологическая, не скажу что пропасть (хотя в ряде аспектов - пропасть), но отрыв серьезный.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:43
airmax78 написав:
Я тоже так думал. Но уже ж все убедились, что это не так. 3 года они доводили до ума ID3, но так и не довели. При цене очень близкой к цене M3, по начинке это все-таки автомобили между которыми технологическая, не скажу что пропасть (хотя в ряде аспектов - пропасть), но отрыв серьезный.
Даже не знаю, что для меня важнее: возможность запустить игру на планшете и скрытые ручки дверей или спидометр на привычном месте
Кто в чем убедился? Рынок электричек ничтожно мал пока. Норвегия, Исландия не в счет. Массовый покупатель продолжает гребсти Тигуаны и Гольфы, не говоря уже про всякие Октавии.
airmax78 написав: change_pm написав:
А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))
Я не совсем понимаю в чем такая ценность Зума? Это же только один из многочисленных провайдеров подобных услуг.
Я про них вообще не слышал до вируса. Да и сейчас даже в глаза не видел. Как отстало я живу!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:56
Gastarbaiter так не будет через 3-5 лет никаких гольфов и октавий. А id3 будет по-прежнему сильно отсталее Модел 3.
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