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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:45
Gastarbaiter написав: St/2 написав:
Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.
А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.
Где работать? О чем вы? Это какое-то совместное использование? Или что?
Это про вот эту шляпу???
В 2019 году Илон Маск заявил, что Tesla Inc будет предлагать покупателям их авто регистрироваться в мобильном приложении вроде Uber и предоставлять их в пользование другим людям.
Так и хочу посмотреть в счастливые глаза покупателя автомобиля за 50-70 куе, выгребающего фантики из дверных карманов (правда я не вкурсе - они там есть, эти карманы?), отмывающего засраный салон и полирующего новые царапины после дня работы его "прелести" в роботакси. Посмотрите состояние машин в каршеринге.
Ладно там еще просто инвестировать в авто и сдать в аренду. Но так это можно с любой б_л_яхой сделать уже сегодня. Берется корч за 2-3 куе, сдается понаехам под убер за 250 уе/мес. Окупаемость проекта - год.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:53
Gastarbaiter написав: St/2 написав:
Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.
А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!
Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.
Где работать? О чем вы? Это какое-то совместное использование? Или что?
Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.
И если в доме/квартире люди пребывают в среднем от половины жизни, потому есть рациональное устойчивое желание Иметь.
А вот авто/дача.
Точно такой же путь идет и с кухней. Сначала в классическом магазине появились кассы самообслуживания. Ковид подстигнул доставку. Но после карантина, когда люди начнут активно жить и доставка продуктов умрет. Смысл тратить время на готовку если можно купить готовое. Эффект масштаба позволит дать цену стейка по цене мяса.
А вот теперь подумайте, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:00
airmax78 написав:
Я не совсем понимаю
change_pm написав:
А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))
в чем такая ценность Зума? Это же только один из многочисленных провайдеров подобных услуг.
Я також, але ринок вирішив по іншому і оцінює Зум, як Інтел (по капіталізації)
З досвіду користування, Зум доволі непоганий, краще наприкалд Тімз. Мені наприклад вистарчає безкоштовної версії Зум. Не знаю, хто оплачує підписку.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:02
Gastarbaiter написав: change_pm написав:
До речі, якщо до 300 дійде, то я візьму імха. Там є потенціал до 800-1000 за 2-3-5 років...
У Нетфликс уже 200 млн. подписчиков. При этом самый жирный рынок (США) уже охвачен. Даже если подпишутся все китайские села и африканские деревни, прибыль вырастет раз в 5 в лучшем случае
. Когда Маск запустит все свои спутники и скоростной интернет будет доступен в каждой африканской деревне.
Навіть ріст в 3 рази дасть ціну акції в 900 баксів легко.
Інет від Макса = дуже дорого, 99 баксів в місяць + 499 баксів обладнання (це ту що чув).
І якщо він не дозволить, наприклад, його розшарювати, то думаю не багато отримає прибудку.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:04
airmax78 написав:
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Я тоже так думал. Но уже ж все убедились, что это не так. 3 года они доводили до ума ID3, но так и не довели. При цене очень близкой к цене M3, по начинке это все-таки автомобили между которыми технологическая, не скажу что пропасть (хотя в ряде аспектов - пропасть), но отрыв серьезный
.
Імхо, але треба дивитись за китайськими виробниками електрокарів. От звідти може прийти попадос Теслі )))
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:05
St/2 написав:
Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.
И если в доме/квартире люди пребывают в среднем от половины жизни, потому есть рациональное устойчивое желание Иметь.
А вот авто/дача.
Точно такой же путь идет и с кухней. Сначала в классическом магазине появились кассы самообслуживания. Ковид подстигнул доставку. Но после карантина, когда люди начнут активно жить и доставка продуктов умрет. Смысл тратить время на готовку если можно купить готовое. Эффект масштаба позволит дать цену стейка по цене мяса.
А вот теперь подумайте, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.
Согласен со всем, кроме доставки. Она не умрет, а продолжит расти. При этом еще и быстрее автотранспорта станет "беспилотной". Готовить никто не будут - будет доставляться ресторанная еда. Удаленная работа, удаленный ресторан, удаленный кинотеатр и т.д.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:07
St/2 написав:А вот теперь подумайте
, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.
Не-не-не, так не піде
Дайте рибу, вудка у нас вже є ...
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:18
Gastarbaiter написав:
Так и хочу посмотреть в счастливые глаза покупателя автомобиля за 50-70 куе, выгребающего фантики из дверных карманов
В ДИИ подписываете оферту, 5Ж - в салоне авто 18 камер с углом 360.
За срачь деньги списываются с карты автоматически. А потому судитесь если не согласны.
В счастливой Европе, КбюАр кода вышел за чипсами 1800 евро заплатит. Такой мир будущего. Наслаждайтесь свободой в Слейв странах, пока она еще есть ))
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:19
change_pm написав: St/2 написав:А вот теперь подумайте
, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.
Не-не-не, так не піде
Дайте рибу, вудка у нас вже є ...
Дайте номер карты, я сразу деньгами сброшу ))
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:24
Росте DXY і основні індекси в зеленій зоні.
Зрозуміло, що ніби треба відскочити після вчора, але ріст бакса і індексів - це ненормально?!
Чекаю на продовження падіння індексів.
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