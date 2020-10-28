Додано: Чет 29 жов, 2020 16:45

Gastarbaiter написав: St/2 написав: Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.

А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2. А машина может работать и 10 и 20 часов в сутки, делая выручку 5 дол в час Х 20 часов = 100 дол в сутки!

Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу. Работа+магазин+дом = 30-40 дол в день.А если тесла Вам предложит это за 10? Тесла ведь знает, что на Ваши 40 км пробега надо 1,5 часа в сутки, с подачей 2.Автопилот машину подогнал, автопилот машину отогнал на зарядку, разумеется в ночное время по минимальному тарифу.

Где работать? О чем вы? Это какое-то совместное использование? Или что? Где работать? О чем вы? Это какое-то совместное использование? Или что?

В 2019 году Илон Маск заявил, что Tesla Inc будет предлагать покупателям их авто регистрироваться в мобильном приложении вроде Uber и предоставлять их в пользование другим людям.

Это про вот эту шляпу???Так и хочу посмотреть в счастливые глаза покупателя автомобиля за 50-70 куе, выгребающего фантики из дверных карманов (правда я не вкурсе - они там есть, эти карманы?), отмывающего засраный салон и полирующего новые царапины после дня работы его "прелести" в роботакси. Посмотрите состояние машин в каршеринге.Ладно там еще просто инвестировать в авто и сдать в аренду. Но так это можно с любой б_л_яхой сделать уже сегодня. Берется корч за 2-3 куе, сдается понаехам под убер за 250 уе/мес. Окупаемость проекта - год.