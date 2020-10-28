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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:27

  St/2 написав:
  change_pm написав:
  St/2 написав:А вот теперь подумайте, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.

Не-не-не, так не піде :)

Дайте рибу, вудка у нас вже є ... 8)

Дайте номер карты, я сразу деньгами сброшу ))

Скока скинете? )))

зі. Ви ж помітили, що я вже рази два пробую на цій гілці розпочати таку дискусію? Поки резалта немає, але я вже нашортлистів собі десь 80-120 компаній для інвестицій.

Так що гроші треба )))
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:32

  zРадио написав:
  St/2 написав:Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.
И если в доме/квартире люди пребывают в среднем от половины жизни, потому есть рациональное устойчивое желание Иметь.
А вот авто/дача.

Точно такой же путь идет и с кухней. Сначала в классическом магазине появились кассы самообслуживания. Ковид подстигнул доставку. Но после карантина, когда люди начнут активно жить и доставка продуктов умрет. Смысл тратить время на готовку если можно купить готовое. Эффект масштаба позволит дать цену стейка по цене мяса.

А вот теперь подумайте, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.


Согласен со всем, кроме доставки. Она не умрет, а продолжит расти. При этом еще и быстрее автотранспорта станет "беспилотной". Готовить никто не будут - будет доставляться ресторанная еда. Удаленная работа, удаленный ресторан, удаленный кинотеатр и т.д.

Удаленая любов і діти ...

От цікаво, а нахера (це просто вислів) тоді всі ці рухи.
Можна просто знищити 90% населення планети, а тим які залишаться, ресурсів вистарчить на мільйон років і обслуговувати їх будуть роботи, як в схемі вище.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:36

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.

Тобто Тесла замість продати десять автівок десятьом власникам продасть один десятьом шерінг користувачам. Це позитив чи негатив для тесли?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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