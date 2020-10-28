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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 88899091>
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:27

  St/2 написав:
  change_pm написав:
  St/2 написав:А вот теперь подумайте, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.

Не-не-не, так не піде :)

Дайте рибу, вудка у нас вже є ... 8)

Дайте номер карты, я сразу деньгами сброшу ))

Скока скинете? )))

зі. Ви ж помітили, що я вже рази два пробую на цій гілці розпочати таку дискусію? Поки резалта немає, але я вже нашортлистів собі десь 80-120 компаній для інвестицій.

Так що гроші треба )))
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:32

  zРадио написав:
  St/2 написав:Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.
И если в доме/квартире люди пребывают в среднем от половины жизни, потому есть рациональное устойчивое желание Иметь.
А вот авто/дача.

Точно такой же путь идет и с кухней. Сначала в классическом магазине появились кассы самообслуживания. Ковид подстигнул доставку. Но после карантина, когда люди начнут активно жить и доставка продуктов умрет. Смысл тратить время на готовку если можно купить готовое. Эффект масштаба позволит дать цену стейка по цене мяса.

А вот теперь подумайте, какие компании получат рост клиентов, а которые уйдут с рынка.


Согласен со всем, кроме доставки. Она не умрет, а продолжит расти. При этом еще и быстрее автотранспорта станет "беспилотной". Готовить никто не будут - будет доставляться ресторанная еда. Удаленная работа, удаленный ресторан, удаленный кинотеатр и т.д.

Удаленая любов і діти ...

От цікаво, а нахера (це просто вислів) тоді всі ці рухи.
Можна просто знищити 90% населення планети, а тим які залишаться, ресурсів вистарчить на мільйон років і обслуговувати їх будуть роботи, як в схемі вище.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:36

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.

Тобто Тесла замість продати десять автівок десятьом власникам продасть одну, десятьом шерінг користувачам. Це позитив чи негатив для тесли?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:40

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.

Тобто Тесла замість продати десять автівок десятьом власникам продасть одну, десятьом шерінг користувачам. Це позитив чи негатив для тесли?

Нет, они отдадут 100 млн Тесл в шеринг. А личный автомобиль будет удел гиков, как сейчас лошадь.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:56

Я тутай подумав ...

Дивлюсь на ринок, зеленіе ... але імхо ненадовго.

Про що подумав, в цьому році на ринку з"явились мільйони нових інвесторів. З 1 куе, 10 куе чи 50 куе, і так далі.

Я до того, що тепер треба орієнтуватись на психологію товпи... і поведінка товпи ні до чого хорошего не доведеде, імхо!

Наразі Пінтерест пробиває всі АТХ на падаючому ринку на гарному звіті. Через час звіт буде поганий, і він впаде.
А наразі рітейл інвесторам впарюють дорогі акції, в яких вони будуть сидіти .... довго ... і нудно ...

Так само було с SPI, з 2 баксів до 46 на просто намірах...

На ринку "лохів" стільки, що моє імхо нас може чекати зима на ринку, коли на ньому довго не буде бабла у рітейлів, а також обпечена попа не дозволить більше купляти, і доведеться продавати дорогі акції за бесцінь, обвалюючи ринок далі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:57

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Шеринг экономика. Автомобиль как продукт умирает, только прокат.

Тобто Тесла замість продати десять автівок десятьом власникам продасть одну, десятьом шерінг користувачам. Це позитив чи негатив для тесли?

Нет, они отдадут 100 млн Тесл в шеринг. А личный автомобиль будет удел гиков, как сейчас лошадь.

Натякаєте що авто стане набагато менше як набагато менше стало коней? Це для виробників автівок зовсім не хороша новина. Їм потрібен ріст продаж.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:59

Re: Идеи для торговли на рынках США

  change_pm написав:обвалюючи ринок далі...

До яких рівнів може просісти сп500 на вашу думку?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:08

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:обвалюючи ринок далі...

До яких рівнів може просісти сп500 на вашу думку?

Х.з. Я б хотів весняних мінімумів. На мою думку, для нормального зваженого роста, нам треба впасти і там рік-два на дні повалятись.

Після цього можна буде казати про обоснований ринок, не пузир. Рітейл інвестори пробрейнстормлені - бай зе діп.

Я всіх аналітиків, яких читаю - бай зе діп, бай зе діп. Тут і на гілки їх стороники є.

Але через це на фонді надули здоровений пузир. Коли лопне, мало нікому не здасться...
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:09

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:А ось зум жорстоко перекуплен, пройде карантинус - зуму торбус )))

Я не совсем понимаю в чем такая ценность Зума? Это же только один из многочисленных провайдеров подобных услуг.

Я також, але ринок вирішив по іншому і оцінює Зум, як Інтел (по капіталізації)

З досвіду користування, Зум доволі непоганий, краще наприкалд Тімз. Мені наприклад вистарчає безкоштовної версії Зум. Не знаю, хто оплачує підписку.

Все корпоративные оплачивают подписку. Если, конечно, в принципе пользуются зумом. Звонок за 30 минут далеко не всегда удается завершить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:11

  change_pm написав:
  airmax78 написав:[
Я тоже так думал. Но уже ж все убедились, что это не так. 3 года они доводили до ума ID3, но так и не довели. При цене очень близкой к цене M3, по начинке это все-таки автомобили между которыми технологическая, не скажу что пропасть (хотя в ряде аспектов - пропасть), но отрыв серьезный.

Імхо, але треба дивитись за китайськими виробниками електрокарів. От звідти може прийти попадос Теслі )))

Не думаю. У китайчегов вечная проблема - хромое ПО. И если со смартфоном это проходит - все-таки смартфон не является средством повышенной опасности. То с автомобилем это недопустимо. Поэтому автопилота от китайчегов мы еще долго не увидим.
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